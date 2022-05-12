Диетолог назвала эффективную детокс-программу

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала подробнее о детокс-программах и очищении организма от шлаков и токсинов. По ее словам, травяные чаи, фруктовые соки, БАДы и наборы для смузи не являются полезными. Они способны навредить, так как обладают слабительным или мочегонным эффектами.

«Большинство детокс-программ содержат слабительные компоненты, которые способны вызывать привыкание вплоть до исчезновения самостоятельного стула. Такие препараты достаточно опасны. Человеку с нормальной работой кишечника без заболеваний пищеварительного тракта, без склонности к запорам подобные препараты не нужны, и это не повлияет на общее здоровье и самочувствие», — приводит слова врача «Слово и Дело».

Диетолог рекомендует придерживаться универсальной детокс-программы, которая подразумевает употребление большого количества растительной пищи, учитывая баланс питательных веществ. Такая диета намного полезнее и эффективнее различных смузи, после которых всегда хочется есть.

Важно также грамотно входить в детокс-диету, получив консультацию врача или диетолога. Перед детокс-программой стоит пройти обследование и выяснить, каких веществ в организме недостаточно, чтобы такое похудение принесло пользу.