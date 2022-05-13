ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:00

Что будет, если отказаться от молока? Ответила диетолог

Диетолог назвала главную пользу отказа от употребления молока
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Диетолог посоветовала взрослым отказаться от молока.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Эми Шапиро в интервью Eat This! Not That! выразила мнение, что взрослым не стоит употреблять коровье молоко. По ее словам, заменить молоко можно другими альтернативные напитками, которые также содержат кальций, витамины A и D.

«Если у вас есть непереносимость молочного белка, существует вероятность, что отказ от этой категории продуктов отразится на состоянии вашего эпидермиса — станет меньше высыпаний, пройдут акне и экзема», — заявила Шапиро.

Отмечается, что молоко содержит много гормонов, а регулярное его употребление может привести к дисбалансу эстрогена и тестостерона. Это чревато резкими перепадами настроения.

Помимо этого, после отказа от молока лучше станет работать кишечник: прекратится диарея, газообразование и вздутие живота.

Отказаться от молочных продуктов стоит и при признаках пищевой аллергии.

Молоко: польза и&nbsp;вред. Что будет, если пить каждый день? Молоко: польза и вред. Что будет, если пить каждый день?
Здоровье
Питание
2
1
Читайте также
Что будет с организмом, если пить ликер каждый день?
Небитые и богатые. Флойд Мейвезер возвращается на ринг, чтобы побить Дона Мура и заработать еще больше
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог назвала эффективную детокс-программу
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости