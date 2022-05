Что будет, если отказаться от молока? Ответила диетолог

Врач-диетолог Эми Шапиро в интервью Eat This! Not That! выразила мнение, что взрослым не стоит употреблять коровье молоко. По ее словам, заменить молоко можно другими альтернативные напитками, которые также содержат кальций, витамины A и D.

«Если у вас есть непереносимость молочного белка, существует вероятность, что отказ от этой категории продуктов отразится на состоянии вашего эпидермиса — станет меньше высыпаний, пройдут акне и экзема», — заявила Шапиро.

Отмечается, что молоко содержит много гормонов, а регулярное его употребление может привести к дисбалансу эстрогена и тестостерона. Это чревато резкими перепадами настроения.

Помимо этого, после отказа от молока лучше станет работать кишечник: прекратится диарея, газообразование и вздутие живота.

Отказаться от молочных продуктов стоит и при признаках пищевой аллергии.