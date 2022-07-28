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Названа польза регулярного употребления свеклы

Читать «СЭ» в
Свекла помогает бороться с воспалениями в организме.
Фото Global Look Press

Свекла считается популярным овощем, однако многие не знают ее полезных свойств, а она содержит много полезных и питательных веществ. Их переселяет портал Food News. Свекла богата медью, марганцем, калием и витамином С.

Эксперты издания сообщают, что этот овощ помогает бороться с воспалениями в организме за счет беталаинов. Это способствует борьбе с онкологией, болезнями сердца и ожирением.

Также овощ помогает нормализовать работу кишечника, так как содержит большое количество клетчатки. Благодаря нитратам свекла улучшает работу головного мозга, а также укрепляет иммунитет.

Ранее врач-диетолог Наталья Денисова рассказала о пользе свекольного сока.

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