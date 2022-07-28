Врачи назвали причину ухудшения памяти после коронавируса

У многих людей после перенесенного коронавируса наблюдаются ухудшение памяти и снижение концентрации внимания. При этом врачи не всегда связывают это с гормонами или гипофизом.

В данном случае может повреждаться нервная ткань головного мозга, что и приводит к таким симптомам. Об этом сообщила порталу Aif.ru доктор медицинских наук Екатерина Пигарова. Также она отмечает, что проблемы с памятью могут наблюдаться в течение достаточно длительного времени.

Врач-эндокринолог Андрей Григорьев в свою очередь считает, что у почти 80 процентов пациентов с коронавирусом появляются когнитивные нарушения в виде деменции, тревоги или депрессии.

Однако избавиться от них можно достаточно простым способом. Для этого необходимо нормализовать режим дня и сна, заниматься физической активностью и правильно питаться.