ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 10:00

Врачи назвали причину ухудшения памяти после коронавируса

Читать «СЭ» в
Проблемы с памятью выявляют у 80 процентов людей после коронавируса.
Фото Global Look Press

У многих людей после перенесенного коронавируса наблюдаются ухудшение памяти и снижение концентрации внимания. При этом врачи не всегда связывают это с гормонами или гипофизом.

В данном случае может повреждаться нервная ткань головного мозга, что и приводит к таким симптомам. Об этом сообщила порталу Aif.ru доктор медицинских наук Екатерина Пигарова. Также она отмечает, что проблемы с памятью могут наблюдаться в течение достаточно длительного времени.

Врач-эндокринолог Андрей Григорьев в свою очередь считает, что у почти 80 процентов пациентов с коронавирусом появляются когнитивные нарушения в виде деменции, тревоги или депрессии.

Однако избавиться от них можно достаточно простым способом. Для этого необходимо нормализовать режим дня и сна, заниматься физической активностью и правильно питаться.

Минздрав дал рекомендации по&nbsp;лечению легкой формы коронавируса. Минздрав дал рекомендации по лечению легкой формы коронавируса

Источник: https://aif.ru/health/life/pochemu_posle_kovida_uhudshaetsya_pamyat_i_snizhaetsya_koncentraciya_vnimaniya
Коронавирус
0
Читайте также
Вред гречневой крупы — кому нельзя есть гречку?
Он похоронил биткойн, Месси и «Торпедо». Как прогнозы Георгия Черданцева превратились в культ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Названа польза регулярного употребления свеклы
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости