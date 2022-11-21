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Ученые создали пластырь от облысения

Ольга Стрельникова
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Создан пластырь от облысения.
Фото Global Look Press

Ученые из Китая создали уникальный пластырь с использованием микроигл и искусственного интеллекта, который избавляет от облысения. Новая методика поможет справиться с этой проблемой, как мужчинам, так и женщинам. Пластырь нейтрализует высокоактивные химические вещества, приводящие к истончению и потере волос.

В ходе лабораторных исследований на мышах он помог восстановить густую шерсть животным в течение 13 дней. Итог превзошел результаты, полученные от тестостерона и миноксидила, используемого в средствах от облысения.

У людей облысение может быть спровоцировано многими факторами — избытком мужских половых гормонов, воспалением или окислительными процессами, при которых антиоксиданты попросту не справляются со свободными радикалами. Исследователи создали имитаторы антиоксидантов — нанозимы. Первые тесты на коже человека показали, что средство значительно снижает количество свободных радикалов, не причиняя иного вреда организму, тем самым избавляя от проблемы выпадения волос естественным путем.

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