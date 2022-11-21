Врач рассказала, чем чревата чистка зубов один раз в день

Врач-ортодонт Диана Чертанова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что чистка зубов один раз в день может привести к образованию зубного камня, а бактерии, в нем обитающие, спровоцировать воспаление и рецессию десен, кариес и даже язву двенадцатиперстной кишки. Единичные случаи нарушения режима гигиены возможны, но нежелательны, отметила специалист.

Как и когда правильно чистить зубы, и что произойдет, если не делать этого своевременно, читайте в полной версии материала в «СЭ».