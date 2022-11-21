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Сегодня, 21:00

Врач рассказала, чем чревата чистка зубов один раз в день

Ольга Стрельникова
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Чистка зубов один раз в день может привести к образованию зубного камня.
Фото unsplash.com

Врач-ортодонт Диана Чертанова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что чистка зубов один раз в день может привести к образованию зубного камня, а бактерии, в нем обитающие, спровоцировать воспаление и рецессию десен, кариес и даже язву двенадцатиперстной кишки. Единичные случаи нарушения режима гигиены возможны, но нежелательны, отметила специалист.

Как и когда правильно чистить зубы, и что произойдет, если не делать этого своевременно, читайте в полной версии материала в «СЭ».

Как правильно чистить зубы. Что будет, если чистить зубы один раз в день? Объясняет ортодонт

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