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Как остановить выпадение волос у женщин? Рассказала врач

Врач рассказала, как остановить выпадение волос у женщин
Галина Глазко
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Диеты и коронавирус могут спровоцировать выпадение волос.
Фото euroderm.kharkov

Врач-трихолог Наталья Петровская отметила, что выпадение волос является нормальным физиологическим процессом. Продолжительность жизни волоса составляет от 2 до 5 лет.

Однако сильное выпадение волос может быть связано с интоксикацией организма, приемом сильнодействующих лекарств, коронавирусом и диетами, когда организму не хватает необходимых микроэлементов.

«Для профилактики стоит делать массаж головы руками или массажером. Это улучшает циркуляцию крови и благотворно будет влиять на питание волосяных фолликулов. Перед мытьем головы можно пользоваться скрабами, стимулирующими кровообращение и обладающими отшелушивающим эффектом. При этом использование сухого шампуня лучше минимизировать, так как он забивает поры», — сообщила Петровская.

Врач также не рекомендует делать тугие хвосты, мыть голову слишком горячей водой и сушить волосы феном.

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Источник: https://newsvostok.ru/vrach-iz-vao-rasskazala-kak-ostanovit-vypadenie-volos-u-zhenshhin/
Здоровье
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