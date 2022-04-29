Как остановить выпадение волос у женщин? Рассказала врач

Врач-трихолог Наталья Петровская отметила, что выпадение волос является нормальным физиологическим процессом. Продолжительность жизни волоса составляет от 2 до 5 лет.

Однако сильное выпадение волос может быть связано с интоксикацией организма, приемом сильнодействующих лекарств, коронавирусом и диетами, когда организму не хватает необходимых микроэлементов.

«Для профилактики стоит делать массаж головы руками или массажером. Это улучшает циркуляцию крови и благотворно будет влиять на питание волосяных фолликулов. Перед мытьем головы можно пользоваться скрабами, стимулирующими кровообращение и обладающими отшелушивающим эффектом. При этом использование сухого шампуня лучше минимизировать, так как он забивает поры», — сообщила Петровская.

Врач также не рекомендует делать тугие хвосты, мыть голову слишком горячей водой и сушить волосы феном.