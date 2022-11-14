Педиатр назвала шапки-балаклавы худшим головным убором для детей

Врач-педиатр Татьяна Бандурина предупредила, что закрывающие почти все лицо шапки-балаклавы могут быть опасны для детей при температуре ниже нуля.

«Ребенок дышит через ткань, на ткани оседает влага от дыхания, она замерзает и может повредить кожу губ и носа. Очень неприятный тип одежды, поэтому я не могу рекомендовать его для детей. Их ношение может привести в том числе и к простудам», — приводит слова педиатра Life.

Врач объяснила, что лицо очень быстро привыкает к холоду. Даже новорожденных детей можно выносить в мороз до -10 °С. Малышам разрешено гулять на улице при температуре воздуха до -20 °С, а детям старшей группы до -25 °С.