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Сегодня, 21:40

Педиатр назвала шапки-балаклавы худшим головным убором для детей

Анна Горшкова
Корреспондент
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Врач-педиатр Татьяна Бандурина предупредила, что закрывающие почти все лицо шапки-балаклавы могут быть опасны для детей при температуре ниже нуля.

«Ребенок дышит через ткань, на ткани оседает влага от дыхания, она замерзает и может повредить кожу губ и носа. Очень неприятный тип одежды, поэтому я не могу рекомендовать его для детей. Их ношение может привести в том числе и к простудам», — приводит слова педиатра Life.

Врач объяснила, что лицо очень быстро привыкает к холоду. Даже новорожденных детей можно выносить в мороз до -10 °С. Малышам разрешено гулять на улице при температуре воздуха до -20 °С, а детям старшей группы до -25 °С.

Источник: https://life.ru/p/1363698
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