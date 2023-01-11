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Сегодня, 22:00

Психосоматолог объяснила, почему нельзя сравнивать ребенка с другими детьми

Ольга Стрельникова
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Мама с ребенком.
Фото Freepik/prostooleh

Психосоматолог Екатерина Тур в эксклюзивной беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Сальниковой рассказала, что сравнивая своего ребенка с кем-либо, особенно с другими детьми, вы формируете у него враждебное отношение к окружающему миру.

К фразам-сравнениям можно отнести выражения вроде: «Ваня уже кашу съел, а ты еще копаешься», «У всех нормальные дети, а ты всегда...», «У тети Маши Петя учится на пятерки, а ты...».

По словам эксперта, ребенок в это время слышит: «Я буду любить тебя, только если ты будешь хорошим (послушным, тихим, аккуратным и т. д.)».

Какие еще фразы не стоит применять к своим детям и почему, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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