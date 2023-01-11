ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 23:00

Врач-реабилитолог рассказала, кому нельзя хрустеть пальцами

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Рука.
Фото Freepik

Врач-реабилитолог в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что своеобразная привычка щелкать пальцами особого вреда не несет и если вы никого не раздражаете, можете не отказывать себе в удовольствии.

Однако есть и те, кому такое занятие категорически противопоказано. Индивидуальные особенности строения соединительной ткани в отдельных случаях могут стать причиной растяжения или вывиха.

Если при щелчках вы испытываете скованность и дискомфорт, возникают болевые ощущения или в области суставов присутствует краснота, отечность, необходимо срочно обратиться к травматологу-ортопеду. Причиной может быть артроз или артрит.

Почему наши суставы хрустят и щелкают, узнаете в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
0
Читайте также
Криштиану уникальный? В строгой Саудовской Аравии могут смягчить закон ради Джорджины
Почему Непомнящему запрещают играть чемпионский матч в России? ФИДЕ не может найти место для поединка
Умерла супермодель 90-х Татьяна Патитц
Толкнувший офицера военный приговорен к 5,5 года лишения свободы
Командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО назначен начальник Генштаба Герасимов
В Италии заявили о недооценке Киевом российских военных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Психосоматолог объяснила, почему нельзя сравнивать ребенка с другими детьми
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости