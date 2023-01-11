Врач-реабилитолог рассказала, кому нельзя хрустеть пальцами
Врач-реабилитолог в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что своеобразная привычка щелкать пальцами особого вреда не несет и если вы никого не раздражаете, можете не отказывать себе в удовольствии.
Однако есть и те, кому такое занятие категорически противопоказано. Индивидуальные особенности строения соединительной ткани в отдельных случаях могут стать причиной растяжения или вывиха.
Если при щелчках вы испытываете скованность и дискомфорт, возникают болевые ощущения или в области суставов присутствует краснота, отечность, необходимо срочно обратиться к травматологу-ортопеду. Причиной может быть артроз или артрит.
Почему наши суставы хрустят и щелкают, узнаете в полной версии материала в «СЭ».
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!