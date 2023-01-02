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Сегодня, 16:00

Психолог рассказала, в каких ситуациях стресс будет полезен организму

Ольга Стрельникова
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Взволнованная девушка.
Фото Freepik

Психолог Аничка Ибадова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что в критических ситуациях стресс помогает быть быстрее, собраннее и действовать логичнее.

Гормоны, выделяемые организмом при реальной опасности, стимулируют ответное действие. Однако длительное время находиться в таком состоянии вредно для психического и физического здоровья.

О том, как справиться со стрессом и его последствиями, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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