Психолог рассказала, в каких ситуациях стресс будет полезен организму
Психолог Аничка Ибадова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что в критических ситуациях стресс помогает быть быстрее, собраннее и действовать логичнее.
Гормоны, выделяемые организмом при реальной опасности, стимулируют ответное действие. Однако длительное время находиться в таком состоянии вредно для психического и физического здоровья.
О том, как справиться со стрессом и его последствиями, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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