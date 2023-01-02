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Сегодня, 18:15

Россиянам рассказали о самом травмоопасном средстве для развлечений зимой

Алина Савинова
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Доктор физико-математических наук Роман Шамин считает тюбинги самым травмоопасным средством для зимних развлечений.

«Благодаря своей большей площади соприкосновения с землей «ватрушки» менее подвержены риску переворота через голову при спуске с горы, чем санки. Вместе с тем они немного смягчают удары на позвоночник. С другой стороны, тюбинги в целом гораздо опаснее. Во-первых, у «ватрушек» отсутствует ясная траектория движения. Санки едут на полозьях только вперед. Ими можно управлять при помощи наклона корпуса тела. Тюбинги же не поддаются такому управлению.

В траектории «ватрушек» есть движение вперед и вращение вокруг своей оси. При этом у человека нет возможности проконтролировать, чтобы его центр тяжести находился именно посередине тюбинга. Следовательно, по всем законам физики «пассажир» окажется в положении, в котором не сможет управлять транспортом и в результате будет двигаться не лицом вперед, а спиной, что гораздо травматичнее.

Еще одна опасность тюбинга заключается в том, что он способен развивать гораздо большую скорость, чем санки или ледянка. Дно «ватрушки» изготавливается из материалов, которые уменьшают коэффициент трения и увеличивают скорость", — приводит «Life.ru» слова Шамина.

Специалист рекомендует подходить к тюбингам с умом и кататься на них исключительно на специально оборудованных трассах, которые делаются в виде желоба.

Источник: https://life.ru/p/1549731
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