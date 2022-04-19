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Сегодня, 09:00

Врачи заявили о вреде бананов для людей с болезнями почек

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Бананы не стоит употреблять людям с заболеваниями почек.
Фото Global Look Press

Врач-нутрициолог Сильвия Менендес Клингер в интервью изданию Eat This, Not That! назвала категорию людей, которым нельзя употреблять бананы. По ее словам, пациентам с больными почками стоит отказаться от этого фрукта.

«Чрезмерное употребление бананов может негативно сказаться на здоровье людей с болезнями почек. Все дело в огромном количестве калия, который содержат эти фрукты. Без предварительного согласования с врачом их есть не стоит», — заявила специалист.

Именно почки контролируют уровень калия в крови. При хронических нарушениях этого органа уменьшается его способность контролировать количество калия и не допускать его превышения. Продукты с высоким содержанием данного элемента могут перегружать работу почек, что провоцирует повышенную концентрацию калия в крови.

По словам нутрициолога, калием богаты также апельсины.

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