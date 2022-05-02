Можно ли пить воду во время еды? Рассказала врач

Врач объяснила, почему вредно пить воду во время еды

Врач-гастроэнтеролог Светлана Осипова рассказала, что употребление воды во время еды способно растянуть желудок. Так, по ее словам, это приводит к отрыжке и изжоге.

«Желудочный сок не растворяется водой, но избыток воды во время приема пищи — это дополнительное растяжение стенок желудка и приучение себя к большей порции продуктов, поступающих за раз», — приводит слова специалиста сайт «Говорит Москва».

Также врач рекомендует не делать больших перерывов между приемами пищи. Именно это самое опасное в интервальном голодании, так как базовая секреция (выработка химических агентов слизистой желудка) продолжается круглосуточно. В период активности происходит выработка секрета, и ей необходим субстрат для работы.

Самый лучший вариант, по словам врача, — это дробное питание с рациональным набором продуктов. Стоит также не забывать об умеренной физической нагрузке.