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Можно ли пить воду во время еды? Рассказала врач

Врач объяснила, почему вредно пить воду во время еды
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Вода во время приема пищи расширяет стенки желудка.
Фото Global Look Press

Врач-гастроэнтеролог Светлана Осипова рассказала, что употребление воды во время еды способно растянуть желудок. Так, по ее словам, это приводит к отрыжке и изжоге.

«Желудочный сок не растворяется водой, но избыток воды во время приема пищи — это дополнительное растяжение стенок желудка и приучение себя к большей порции продуктов, поступающих за раз», — приводит слова специалиста сайт «Говорит Москва».

Также врач рекомендует не делать больших перерывов между приемами пищи. Именно это самое опасное в интервальном голодании, так как базовая секреция (выработка химических агентов слизистой желудка) продолжается круглосуточно. В период активности происходит выработка секрета, и ей необходим субстрат для работы.

Самый лучший вариант, по словам врача, — это дробное питание с рациональным набором продуктов. Стоит также не забывать об умеренной физической нагрузке.

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Источник: https://govoritmoskva.ru/news/315234/?utm_source=yxnews&utm_medium=deskt
Здоровье
Питание
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