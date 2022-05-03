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Названы продукты, которые моментально повышают уровень сахара в крови

Галина Глазко
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У риса высокий ГИ.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева перечислила продукты, которые способны резко повысить уровень сахара в крови человека. По словам специалиста, чрезмерное употребление продуктов с высоким гликемическим индексом (ГИ) способно нарушить обмен веществ.

«Такие продукты провоцируют чувство голода и активируют набор жира. Более того, их регулярное употребление повышает риск развития сахарного диабета второго типа», — отмечает врач.

К продуктам с высоким ГИ относятся сладости, выпечка из пшеничной муки, картофель, рис, лапша, газированные напитки, каши быстрого приготовления и другие. Узнать ГИ продуктов можно через специального мобильное приложение, которое будет полезно установить на свое устройство.

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Источник: https://1prime.ru/exclusive/20220502/836767377.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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