Названы продукты, которые моментально повышают уровень сахара в крови

Врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева перечислила продукты, которые способны резко повысить уровень сахара в крови человека. По словам специалиста, чрезмерное употребление продуктов с высоким гликемическим индексом (ГИ) способно нарушить обмен веществ.

«Такие продукты провоцируют чувство голода и активируют набор жира. Более того, их регулярное употребление повышает риск развития сахарного диабета второго типа», — отмечает врач.

К продуктам с высоким ГИ относятся сладости, выпечка из пшеничной муки, картофель, рис, лапша, газированные напитки, каши быстрого приготовления и другие. Узнать ГИ продуктов можно через специального мобильное приложение, которое будет полезно установить на свое устройство.