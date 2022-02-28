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В чем польза ежевики? Рассказали эксперты

Ученые рассказали о пользе ежевики
Галина Глазко
Ежевика.
Фото Global Look Press

Американские ученые рассказали о пользе ежевики. Их заключения опубликовали на сайте Национального центра биотехнологической информации (NCBI).

Специалисты отмечают, что из-за высокого содержания полифенолов антоцианов ежевика способна улучшить чувствительность к инсулину, особенно у мужчин, и способствует нормализации обмена веществ. Испытания, которые показали это, проводились в течение нескольких дней.

Также эта ягода богата высоким уровнем клетчатки, которая помогает при здоровом похудении. Именно поэтому диетологи рекомендуют употреблять эту ягоду каждый день.

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Источник: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115824/
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