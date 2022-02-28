В чем польза ежевики? Рассказали эксперты

Американские ученые рассказали о пользе ежевики. Их заключения опубликовали на сайте Национального центра биотехнологической информации (NCBI).

Специалисты отмечают, что из-за высокого содержания полифенолов антоцианов ежевика способна улучшить чувствительность к инсулину, особенно у мужчин, и способствует нормализации обмена веществ. Испытания, которые показали это, проводились в течение нескольких дней.

Также эта ягода богата высоким уровнем клетчатки, которая помогает при здоровом похудении. Именно поэтому диетологи рекомендуют употреблять эту ягоду каждый день.