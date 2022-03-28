Названы заболевания, которые вызывает чрезмерное употребление сахара

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о последствиях чрезмерного употребления сахара. По словам специалиста, это может привести к таким болезням, как деменция, инсульт и инфаркт.

«Нас окружает очень много сахара. Организм получает его значительно больше, чем нужно. Это разрушает печень, которая вырабатывает холестерин. Вследствие чего формируется атеросклеротическая бляшка, приводит к тромбообразованию, ухудшается кровообращение», — приводит слова эксперта радио «Говорит Москва».

Помимо этого, диетолог напоминает, что чрезмерное употребление сахара приводит к ожирению. Из-за большого количества сахара выделяется инсулин, который начинает его перерабатывать в энергию, а дальше — в жир.