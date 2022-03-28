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Названы заболевания, которые вызывает чрезмерное употребление сахара

Галина Глазко
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Сахар способен вызывать разные заболевания.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о последствиях чрезмерного употребления сахара. По словам специалиста, это может привести к таким болезням, как деменция, инсульт и инфаркт.

«Нас окружает очень много сахара. Организм получает его значительно больше, чем нужно. Это разрушает печень, которая вырабатывает холестерин. Вследствие чего формируется атеросклеротическая бляшка, приводит к тромбообразованию, ухудшается кровообращение», — приводит слова эксперта радио «Говорит Москва».

Помимо этого, диетолог напоминает, что чрезмерное употребление сахара приводит к ожирению. Из-за большого количества сахара выделяется инсулин, который начинает его перерабатывать в энергию, а дальше — в жир.

Сахар: польза и&nbsp;вред. Сахар: польза и вред. Что будет, если есть сахар каждый день, и где его купить

Источник: https://govoritmoskva.ru/news/310360/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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