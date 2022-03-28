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Названы привычки, от которых стоит отказаться гипертоникам

Галина Глазко
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Названы привычки, от которых стоит отказаться гипертоникам.
Фото Global Look Press

Издание Al Arabiya опубликовало статью, в которой говорится о профилактике гипертонии. Эксперты отмечают, что пациенты не всегда чувствуют высокое давление, продолжая вести обычный образ жизни, а это запрещено.

Для профилактики повышения давления необходимо отказаться от курения и избегать любых стрессов. Также специалисты рекомендуют отказаться от употребления полуфабрикатов, ресторанной еды, еды на вынос, жареной и жирной пищи.

Стоит избегать чрезмерного употребления соли.

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