Какие признаки говорят о наличии деменции? Мнение ученых

Британский таблоид Daily Express подробнее рассказал о признаках деменции. Отмечается, что это заболевание считается одной из главных причин смерти в Великобритании.

Важно знать, что лобно-височная деменция имеет ряд характерных симптомов. Так, по данным Alzheimer's UK, развитие деменции сопровождается большим желанием есть сладкие, жирные и содержащие большое количество углеводов продукты. Также люди забывают о чувстве меры за столом. И это может касаться как еды и алкоголя, так и других вредных привычек.

Помимо этого, к симптомам деменции относятся нечувствительность, грубость, импульсивное поведение, игнорирование запретов, заметная вялость, постоянное повторение одних и тех же действий.

На сегодняшний день имеется много разработок новых методов лечения деменции.