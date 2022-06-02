Как самостоятельно определить инфаркт миокарда? Объяснил врач

Врач-реаниматолог Алексей Гапонов рассказал, как определить инфаркт миокарда. По его словам, при инфаркте миокарда боль может отдавать в левую руку, спину и нижнюю челюсть. Кроме этого, человек часто чувствует боль за грудиной.

«Часто боли сопровождаются страхом смерти. При появлении таких ощущений нужно прекратить любую нагрузку, присесть или прилечь, то есть стоит обеспечить себе максимальный комфорт. Если таких ощущений человек не испытывал ранее, то необходимо обязательно вызвать скорую помощь. Например, при стенокардии такой болевой синдром может быть привычен, тогда нужно имеет с собой лекарства для купирования болей», — приводит слова врача NEWS.ru.

Отмечается, что при инфаркте миокарда важно вовремя начать лечение. Больной имеет все шансы полностью восстановиться и вернуться к привычной жизни.