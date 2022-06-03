В ВОЗ сообщили о 643 случаях заражения оспой обезьян

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что было зафиксировано около 643-650 случаев заражения оспой обезьян в 26 странах к началу июня.

«Необходимо оценить риск распространения оспы обезьян в мире, изучить геном вируса, а также постараться отследить потенциальные мутации», — заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.

Отмечается, что наибольшее количество больных зарегистрировано в Великобритании — 190 случаев. Испания находится на втором месте в этом рейтинге (142), а Португалия — третья (119). В Германии известно о 44 заболевших.

Ранее были перечислены основные признаки обезьяньей оспы.