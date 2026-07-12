Врач ЛФК рассказала, кому противопоказаны тренировки по плаванию

Врач по лечебной физкультуре Софья Федосова в беседе с «СЭ» напомнила, что людям с хроническими заболеваниями необходимо согласовывать с врачом не только интенсивность тренировок по плаванию, но и саму возможность занятий.

По словам специалиста, особую осторожность следует соблюдать пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. При неконтролируемой гипертензии, декомпенсированной сердечной недостаточности и пароксизмальных нарушениях ритма нагрузку нельзя подбирать самостоятельно или «наугад». Гипертония, аритмии и перенесенный инфаркт требуют индивидуального определения безопасного пульсового режима.

«Погружение в воду вызывает перераспределение крови к центральным сосудам. Это увеличивает нагрузку на сердце», — объяснила доктор.

Также врач отметила, что плавание может быть противопоказано при системных воспалительных заболеваниях и ряде острых состояний. От занятий следует отказаться при любых инфекционных процессах, обострении ревматоидного артрита, бронхиальной астмы и хронических заболеваний.

При этом, как уточнила специалист, в период ремиссии плавание может быть полезно для некоторых пациентов. В частности, при бронхиальной астме теплый влажный воздух над водой способен снижать частоту спазмов.

«Зато в фазе ремиссии при бронхиальной астме влажный теплый воздух над водой снижает частоту спазмов», — добавила врач.