Гинеколог раскрыла связь между бесплодием и пластиковой посудой

Гинеколог-эндокринолог Елена Бордакова рассказала, что использование бытового пластика, в том числе одноразовой посуды, бутылок и контейнеров для еды может спровоцировать бесплодие у женщин.

«ВРА (бисфенол А) — химическое вещество, использующееся при производстве пластиковых бутылок для воды и бутылочек для детского питания, для внутреннего покрытия жестяных банок для еды и воды, контейнеров для хранения продуктов, входит в состав материалов для упаковки продуктов», — приводит Life.ru слова Бордаковой.

По словам эксперта, именно этот химический элемент вызывает нарушение менструального цикла, снижение овариального резерва, невынашивание беременности, преждевременные роды, проблемы с зачатием, развитие миомы матки и эндометриоз. Врач предупредила, что токсины в домашних условиях окружают нас повсюду.

«Парабены — вещества, входящие в состав многих средств по уходу за кожей, дезодорантов, лубрикантов, декоративной косметики, шампуней, детских игрушек. Снижают овариальный резерв, работают как ксеноэстрогены», — добавила Бордакова.

Также, по словам гинеколога, опасность могут вызвать триклозан, фаталаты и пестициды.

Ранее эндокринолог Татьяна Голицына объяснила, как ожирение повышает риск бесплодия у мужчин и женщин.