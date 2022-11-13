Врач объяснила, как ожирение повышает риск бесплодия у мужчин и женщин

Эндокринолог, диетолог сети центров репродукции и генетики «Нова клиник» Татьяна Голицына объяснила, как ожирение повышает риск бесплодия у мужчин и женщин.

К ожирению, по словам эксперта, приводит генетическая предрасположенность, нарушения в питании, а также неблагоприятная окружающая среда. Впоследствии оно влияет на репродуктивную функцию человека.

«Как следствие, возникает целый ряд нарушений со стороны обмена веществ, развивается гормональный дисбаланс, повышается провоспалительный фон. Доказано неблагоприятное влияние ожирения на репродуктивную функцию женщин и мужчин», — приводит слова медика Life.

По ее словам, ожирение создает высокие риски бесплодия, осложняет беременность, программирует нездоровое потомство на несколько поколений вперед. У тучных женщин снижается фертильность за счет недостаточного полового влечения, может развиться дисфункция яичников, появляются проблемы с менструальным циклом, добавила Голицына. Также страдает качество яйцеклеток и возникают нарушения в работе матки.

«У мужчин с абдоминальным ожирением уменьшается концентрация тестостерона в крови, что приводит к снижению фертильности. Ослабевает половое влечение, сокращается частота половых актов, нарушается сперматогенез в яичках и ухудшается качество сперматозоидов», — отметила Голицына.