Ученые выяснили, сколько нужно тренироваться при сидячей работе

Журнал «British Journal of Sports Medicine» опубликовал результаты исследования ученых из университета Сиднея, которые выявили, что перекрыть вред, нанесенный 10 часами сидячей работы, поможет 30-40 минутная тренировка. Об этом сообщило информационное агентство «ФедералПресс».

«Любая физическая активность, и любой ее объем лучше, чем ничего. Подниматься по лестнице вместо лифта, играть с детьми и домашними животными, заниматься йогой или танцами, даже занятие домашними делами способно помочь снизить риски, вызванные сидячей работой», — пояснили авторы исследования.

Проанализировав данные 45 000 участников, ученые выяснили, что риск преждевременной смерти среди людей, ведущих малоподвижный образ жизни, увеличивался, когда снижалось количество активности. При этом 30-40 минут физической активности снижали риск возникновения различных осложнений.

Следующая цель ученых — определить, сколько времени можно проводить человеку в сидячем положении без вреда для здоровья.