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Сегодня, 22:35

Эндокринолог рассказал, как правильно выпивать, чтобы снизить вред для организма

Ольга Стрельникова
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Пиво.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог, диетолог Олег Ирышкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что при употреблении алкоголя нужно не забывать о некоторых правилах.

В частности, не стоит пить на голодный желудок или закусывать жирной пищей. Эксперт также рекомендует после провести «курс реабилитации», то есть дать себе время отдохнуть и восстановиться физически, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный здоровью.

Как пить меньше, с чем лучше сочетать алкоголь и каких заболеваний можно избежать, соблюдая правила приема спиртного, читайте в полной версии материала в «СЭ».

Здоровье
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