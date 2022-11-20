Эндокринолог рассказал, как правильно выпивать, чтобы снизить вред для организма

Врач-эндокринолог, диетолог Олег Ирышкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что при употреблении алкоголя нужно не забывать о некоторых правилах.

В частности, не стоит пить на голодный желудок или закусывать жирной пищей. Эксперт также рекомендует после провести «курс реабилитации», то есть дать себе время отдохнуть и восстановиться физически, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный здоровью.

Как пить меньше, с чем лучше сочетать алкоголь и каких заболеваний можно избежать, соблюдая правила приема спиртного, читайте в полной версии материала в «СЭ».