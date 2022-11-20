Врач рассказал, как одеваться зимой, чтобы не болеть

Врач-эпидемиолог Николай Дубинин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что в зимнее время года важно одеваться по погоде.

Это означает, что одежда должна быть теплой, комфортной, защищать от влаги и от ветра. Важно держать в тепле голову и ноги. Материалы, из которых выполнена одежда и обувь, должны быть дышащими и натуральными.

Как правильно одеться при повышенной влажности и температуре выше нуля зимой, какую одежду выбрать при сухом воздухе и небольшом морозе и какая одежда согреет даже в самые лютые холода, читайте в полной версии материала в «СЭ».