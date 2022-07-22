Диетолог заявил, что крепкий чай провоцирует бессонницу и болезни сердца

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, что будет при чрезмерном употреблении крепкого чая. По его словам, этот напиток может провоцировать развитие проблем с желудком, ЖКТ и бессонницу.

«В чае содержатся танины, которые действуют как антиоксиданты. Однако при чрезмерном употреблении чая, особенно крепкого, танины могут вызывать проблемы с желудком. Также напиток у некоторых людей повышает аппетит. А кофеин в его составе провоцирует бессонницу. Поэтому не стоит пить на ночь именно крепкий чай», — приводит слова эксперта Евгений Арзамасцев Ura.ru.

Не рекомендуется употреблять много крепкого чая при гастрите, гипертонии и болезнях сердца, так как он может вызвать учащенное сердцебиение.