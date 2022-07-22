Врач назвала самые полезные витамины для мозга

Врач-онколог, нутрициолог Елена Кочнева пояснила, как можно поддержать работу головного мозга. По ее словам, в последнее время увеличивается количество заболеваний нервной системы, включая патологии головного мозга.

«Серое вещество головного мозга состоит из жиров примерно на 50 процентов, а белое — на 60. Для полноценной работы ему постоянно требуется восполнение незаменимых полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот и лецитина», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Достаточное количество Омега-3 содержится в диких сортах рыбы, однако в России их мало. Именно поэтому стоит отдельно употреблять Омегу-3. Сохранить когнитивные функции помогут витамины группы В. Для нормализации работы нервной системы рекомендуются органические формы магния.

Также по словам эксперта, выявлено влияние кишечной микрофлоры на мозговую деятельность. При болезни Альцгеймера и рассеянного склероза большую роль придают синдрому повышенной кишечной проницаемости, устранить его сложно без нормализации кишечной микрофлоры.