Юлия Бордовских рассказала о системе питания по группе крови

Телеведущая и эксперт по здоровому питанию Юлия Бордовских рассказала в своем Telegram-канале о системе питания по группе крови.

«У людей с первой (I) группой крови крепкий ЖКТ, сильная иммунная система и хороший метаболизм. Им рекомендуется употреблять красное мясо, продукты с большим содержанием белка, овощи и фрукты», — отмечает Бордовских.

По словам эксперта, сильными сторонами у людей второй (II) группы крови являются хорошая адаптация к изменению питания и отсутствие большой нужды в животной пище. У них слабая пищеварительная система и уязвимый иммунитет. Людям этой группы крови подойдет вегетарианство и веганство. В целом им стоит есть больше овощей и соевых продуктов, исключить рекомендуется мясо, молочные продукты, фасоль и продукты из пшеницы.

У людей с третьей (III) группой крови сильные стороны — хорошая иммунная система, быстрая адаптация к изменениям в питании, выносливая нервная система, а слабые — склонность к аутоиммунным сбоям и поражению некоторыми вирусами. Им в рацион стоит добавлять любое мясо, молочные продукты, зерновые, бобовые, овощи и фрукты, а избегать лучше кукурузу, чечевицу, орехи, кунжут, гречку и продукты из пшеницы.

Представители четвертой (IV) группы крови обладают очень хорошей адаптацией к современному ритму жизни, крепким иммунитетом, отмечает эксперт. Как правило, у четвертой группы чувствительный ЖКТ и высокая степень проникновения микробов. Им можно употреблять мясо, морепродукты, молочные продукты, тофу, бобовые, зерновые, овощи и фрукты.