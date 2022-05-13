Офтальмолог назвала категорию людей, кому нельзя носить линзы

Врач-офтальмолог Татьяна Шилова сообщила, что людям с искривленной роговицей не рекомендуется использовать контактные линзы. По ее словам, при данном дефекте линза будет иметь неправильную посадку на глаз.

«Есть заболевания, при которых контактные линзы невозможны или дают неправильную посадку. Получается, что положение линзы на глазной поверхности неправильное из-за, что роговица кривой формы», — приводит слова эксперта URA.RU.

Также специалист отмечает, что линзы могут не приносить пользу при возрастной дальнозоркости. Именно поэтому таким пациентам сложно адаптироваться к ним.

Кроме того, когда человек носит очки, чтобы, например, почитать, линзы будут не лучшим способом коррекции.