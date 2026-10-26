Александр Невский начал снимать четвертый фильм о шерифе Иване Турчине

Александр Невский объявил о начале съемок вестерна «Последние герои Рио Браво». 26 октября актер представил первый материал из нового проекта, в котором снова появится в образе Ивана Турчина.

Картина станет четвертым фильмом франшизы после «Нападения на Рио Браво», «Затерянных в Рио Браво» и «Золота Рио Браво: Тайна шерифа Келли». Действие серии разворачивается на американском Западе конца XIX века, где герой противостоит вооруженным преступникам.

Других участников актерского состава и подробности конфликта новой части пока не раскрыли. Дата выхода также не объявлена.