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«Последние герои Рио Браво»: начались съемки фильма с Александром Невским
Фильмы

26 октября, 19:45

1 мин.

Александр Невский начал снимать четвертый фильм о шерифе Иване Турчине

Софья Морозова
Киножурналист
Фото Личный аккаунт Александра Невского, соцсети

Александр Невский объявил о начале съемок вестерна «Последние герои Рио Браво». 26 октября актер представил первый материал из нового проекта, в котором снова появится в образе Ивана Турчина.

Картина станет четвертым фильмом франшизы после «Нападения на Рио Браво», «Затерянных в Рио Браво» и «Золота Рио Браво: Тайна шерифа Келли». Действие серии разворачивается на американском Западе конца XIX века, где герой противостоит вооруженным преступникам.

Других участников актерского состава и подробности конфликта новой части пока не раскрыли. Дата выхода также не объявлена.

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