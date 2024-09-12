От «Ворониных» до «Кости — Веры»: как изменились актеры ситкома за 15 лет съемок

552 — ровно столько эпизодов вышло с 2009 года в популярном ситкоме «Воронины». Спустя 15 лет с премьеры первой серии выходит сиквел проекта — сериал «Костя — Вера» о судьбе главной пары истории и их родственников, уже полюбившихся зрителям за годы просмотра.

Показали, как выглядели актеры в самом начале «Ворониных» и как выглядят сегодня — в первых выпусках продолжения.

Георгий Дронов (Костя Воронин)

Фото Кадр из сериала «Воронины"/кадр из сериала «Костя-Вера»

Георгий Дронов начал сниматься в «Ворониных» в 38 лет, а сейчас актеру уже 53 года. Дронов работал над телепроектом больше десяти лет, но не зациклился на одной роли: участвовал в популярных сериалах и фильмах, в театральных постановках.

В сериале Георгий сыграл Константина Воронина — главу многодетного семейства. В первых сериях герой представляется маменькиным сынком, но к последним сезонам персонаж сильно вырос — познал мудрости родительства, продвинулся по работе, развил отношения с женой и стал серьезнее. В сериале «Костя — Вера» герой, как несложно догадаться, тоже появится.

Екатерина Волкова (Вера Воронина)

Фото Кадр из сериала «Воронины"/кадр из сериала «Костя-Вера»

Екатерина Волкова присоединилась к съемкам ситкома «Воронины», когда ей было 27 лет. Она смогла воплотить в сериале собирательный образ обычной современной женщины, совмещающей роли матери и жены и решающей проблемы самореализации. За 24 сезона сериала героиня стала терпимее и мудрее, а также проявила себя как отличный родитель. Впрочем, в новом сериале «Костя — Вера» перед персонажем встанут новые вызовы.

Во время съемок актриса успела выйти замуж, родить дочь, сняться в нескольких сериалах и фильмах, а также вернуться к театральной деятельности — спектакли с ней можно посетить в Театре комедии. Сейчас Екатерине Волковой 42 года.

Станислав Дужников (Леня Воронин)

Фото Кадр из сериала «Воронины"/кадр из сериала «Костя-Вера»

Станиславу Дужникову в первом сезоне «Ворониных» было 36 лет — он чуть моложе Дронова. Для съемок в сериале актеру пришлось набрать больше 20 килограммов, а потом — похудеть на 50. Актер сыграл Леню — младшего брата Кости, полицейского. В первых сезонах герой жил с родителями, пытаясь оправиться после неудачного первого брака. Но вскоре персонаж встретил Настю, с которой построил счастливую семью. Герой появится и в сериале «Костя — Вера».

Зрители полюбили Леню за добрый характер, а Станислава — за его активную творческую жизнь. Актер играл в Художественном театре им. Чехова и в кино, в 2010 году организовал детский фестиваль, в 2014 году нес олимпийский факел, а в 2018-м открыл свою фотовыставку «Настоящие люди». В 2024 году актеру исполнился 51 год.

Юлия Куварзина (Настя Воронина)

Фото Кадр из сериала «Воронины"/кадр из сериала «Костя-Вера»

На роль Насти актриса попала в 33 года. Зрители полюбили ее за интересное развитие отношений с супругом на площадке — пусть у них с Дужниковым были второстепенные роли, но истории в их интерпретации были не менее захватывающие, чем у главных героев. Несмотря на все перипетии, у Насти с Леней по сюжету сложился счастливый брак, где у пары появился сын Саша. В сериале «Костя — Вера» героиня также появится.

Одновременно со съемками в ситкоме актриса Юлия Куварзина участвовала в спектаклях театра на Таганке и популярных сериалах и фильмах, а также стала преподавательницей в Школе-студии МХАТ. С личной жизнью, к сожалению, не задалось. Юлия развелась в 2013 году, но событие было тайной вплоть до окончания съемок сериала в 2019-м. Сейчас актрисе 49 лет.

Анна Фроловцева (Галина Ивановна Воронина)

Фото Кадр из сериала «Воронины"/кадр из сериала «Костя-Вера»

Анна Фроловцева — заслуженная артистка РФ, чей опыт в кино на момент старта «Ворониных» уже был весьма богатым: это и старые советские фильмы («Экипаж», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Интердевочка»), и современные «Солдаты» и «Папины дочки». В первом сезоне «Ворониных» актрисе был 61 год, а сейчас ей 76 лет.

Фроловцева сыграла Галину Ивановну — маму Кости и Лени, домохозяйку со стажем, которая всячески опекает своих уже взрослых сыновей. За 24 сезона сериала героиня сумела наладить отношения с невестками и принять факт, что ее дети уже выросли (ну, или почти принять). В проекте «Костя — Вера» Галина Ивановна появится.

Борис Клюев ( Николай Петрович Воронин)

Фото Кадр из сериала «Воронины»

Борис Клюев был самым старшим актером на площадке: на момент старта первого сезона ему было 65 лет. Даже те, кто не смотрел «Ворониных», точно слышали выражение «египетская сила». Оно стало визитной карточкой персонажа Бориса Клюева. Николай Петрович полюбился зрителям за харизму, мудрые, хоть иногда и крепкие фразочки и свой невероятный оптимизм. К сожалению, сам Клюев, народный артист РФ (он же — Рошфор из «Мушкетеров» и Майкрофт из «Шерлока Холмса»), умер от рака легких в 2020 году. Актеру тогда было 76 лет.

Клюев до последнего снимался в ситкоме — даже когда уже знал о своей болезни. В сериале «Костя — Вера» съемочная группа почтила память актера. В первом эпизоде несколько раз упомянули Николая Воронина в сюжете и сделали подборку фотографий в финале.

Мария Ильюхина ( Маша Воронина )

Фото Кадр из сериала «Воронины» / личные соцсети Марии Ильюхиной

В сериал актрису утвердили, когда ей исполнилось всего шесть лет. При этом «Воронины» не были ее дебютной работой. За роль старшей дочери Маши Ворониной девушка получила в 2017 году Национальную детскую премию в номинации «Главная актриса». Зрителям полюбилась непосредственная и веселая девочка, за чьим взрослением на экране они следили долгие десять лет. Сейчас Ильюхиной 20 лет, и она уже сама воспитывает дочь.

Однако в новом сериале «Костя — Вера» Мария не появится. На роль Маши взяли другую актрису — Карину Орлову.

Филипп и Кирилл Воробьевы, Артем и Роман Пинчуки (б лизнецы Филя и Киря Воронины )

Фото Кадр из сериала «Воронины» / личные соцсети Екатерины Волковой

Для Филиппа и Кирилла съемки в ситкоме стали дебютом в кино. Первые десять сезонов близнецы по сюжету особо ничего не делали, в основном снижая градус разборок взрослых персонажей и умиляя зрителей. Тем не менее герои полюбились фанатам ситкома.

Позже мама юных актеров вместе с ними уехала из России, а в сериале роль близнецов передали Артему и Роману Пинчукам. Они исполнили роли повзрослевших братьев.

Фото Личные соцсети братьев Пинчук

В спин-оффе «Костя — Вера» близнецов на экране не будет.

Вера Тарасова (Люся Воронина )

Фото Кадр из сериала «Воронины» / личные соцсети Веры Тарасовой

Роль младшей дочери семейства исполняли несколько актрис — последней в 18-м сезоне стала Вера Тарасова. Девочке тогда было четыре года.

Сейчас Вере 12 лет, и она активно участвует в модных показах. В сериале «Костя — Вера» роль Люси досталась другой актрисе — Вере Чернявской.