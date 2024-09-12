Биография Селены Гомес: Disney, болезнь и роман с Джастином Бибером

История жизни популярной актрисы и певицы, которая борется с аутоиммунным заболеванием.

Селена Мари Гомес.

Дата рождения: 22 июля 1992 года.

Место рождения: Гранд-Прейри (штат Техас, США).

Профессия: актриса, певица.

Начало карьеры: 2002 год.

Рост: 165 см.

Детство и юность Селены Гомес

Селена Гомес родилась 22 июля 1992 года в городе Гранд-Прейри (штат Техас, США) в творческой семье. Ее мать Мэнди Гомес была актрисой, сейчас выступает как кинопродюсер. В 1997 году женщина развелась с отцом Серены Рикардо Гомесом и с дочерью перебралась в Лос-Анджелес.

В 2006-м Мэнди Гомес во второй раз вышла замуж. У Селены сложились хорошие отношения с ее отчимом Брайаном Тифи. В 2013 году на свет появилась ее сестра, девочку назвали Грейси.

С раннего детства Селена Гомес ходила на кастинги и съемки, поэтому не посещала школу. Она была на домашнем обучении.

Майли Сайрус и Селена Гомес. Фото Кадр из сериала «Ханна Монтана»

Актерская карьера Селены Гомес

Сниматься девочка начала рано. Когда ей было 9 лет, Селена получила роль в детском шоу «Барни и его друзья». Проект стал отличным стартом в ее карьере. В 2003-м молодая актриса снялась в эпизодической роли в третьей части комедийного боевика «Дети шпионов».

Через два года она появилась в небольшом эпизоде сериала «Крутой Уокер». Также Селену можно увидеть в одной из серий детского сериала «Жизнь Зака и Коди» (2005). Более того Гомес даже записала саундтрек к проекту.

Успех к Селене Гомес пришел после выхода сериала «Ханна Монтана» (2006-2011). На съемочной площадке она подружилась с исполнительницей главной роли Майли Сайрус. Удачным проектом в ее портфолио также стал сериал от Disney «Волшебники из Вэйверли Плэйс» (2007-2012).

В более взрослом возрасте ее фильмография пополнилась такими проектами, как «Программа защиты принцесс» (2009), «Монте-Карло» (2011), «Отвязные каникулы» (2012), «Погнали!» (2013), «Плохое поведение» (2014), «Соседи. На тропе войны 2» (2016) и др.

В 2018 году Селена Гомес снялась в картине Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» вместе с Тимоти Шаламе и Джудом Лоу.

Селена Гомес. Фото Кадр из фильма «Дождливый день в Нью-Йорке»

Музыкальная карьера Селены Гомес

Музыкальная карьера Селены Гомес началась в 2008 году. Тогда актриса заключила договор со звукозаписывающим лейблом Hollywood Records. Изначально девушка исполняла композиции для художественных фильмов.

В 2013-м Гомес выпустила свой первый альбом под названием Stars Dance. Через 2 года презентовала второй диск Revival. Третья пластинка Rare вышла в 2020 году. Последний альбом возглавил Billboard 200 в США. А заглавную песню пластинки Lose You to Love Me Селена посвятила своему экс-бойфренду Джастину Биберу. Все свои песни певица исполняет вместе с музыкальной группой The Scene.

Селена Гомес и Бенни Бланко. Фото Соцсети

Личная жизнь Селены Гомес

В 2008 году Селена Гомес встречалась с певцом Ником Джонасом. Но их роман продлился несколько месяцев.

С 2010-го по 2018-й американская актриса состояла в отношениях с канадским певцом Джастином Бибером. Периодически пара брала паузы в отношениях, но вновь сходилась. «Я чувствую, что мне нужно было пережить худший разрыв в истории, а потом просто забыть обо всем по мановению руки, это действительно сбивало с толку. Но я просто думаю, что это должно было произойти, и в конечном счете это было лучшее, что когда-либо случалось со мной», — говорила Гомес в документальном фильме «Селена Гомес: Мой разум и я».

В 2015-м у нее была интрижка с диджеем Зеддом. В 2017-м крутила роман с музыкантом The Weeknd.

С 2023 года актриса находится в отношениях с репером Бенни Бланко. «Не буду сильно вдаваться в подробности, но я думаю, это очень важно — встретить того, кто тебя уважает. И здорово иметь возможность опереться на того, кто понимает, в каком мире я живу. В общем, хочу сказать, что никогда не чувствовала себя настолько защищенной, это просто чудесно, и благодаря этому я расту», — признавалась певица.

Франсия Райса и Селена Гомес. Фото Соцсети

Болезнь Селены Гомес

В 2016 году стало известно, что у Селены Гомес обострилось аутоиммунное заболевание — системная красная волчанка, и ей пришлось сделать операцию по пересадке почки. Донором стала ее близкая подруга Франсия Райса. Новость о серьезном заболевании вызвали у нее депрессию и панические атаки. Певица и актриса была вынуждена взять паузу в карьере.

В 2018-м после расставания с Джастином Бибером девушку госпитализировали в психиатрическую больницу с острым психозом. Именно здесь у нее обнаружили биполярное расстройство.

«Лет в 20 я поняла, что больше не могу контролировать свои эмоции — ни хорошие, ни плохие. То мне казалось, что у меня есть дар и им срочно нужно поделиться с людьми, не спала по несколько дней. То начиналась депрессия, из-за которой я неделями не вставала с кровати. Я поняла, что пора обратиться к психиатру, и мне поставили диагноз — «биполярное расстройство»», — рассказывала Гомес в интервью Rolling Stone.

Из-за медикаментозного лечения Селена сильно поправилась. «Люди, вы все прекрасны как вы есть. У нас бывают дни, когда мы, возможно, чувствуем себя дерьмово, но я бы предпочла быть здоровой и заботиться о себе. Мои лекарства важны для меня, и я верю, что именно они мне помогают», — писала в своих соцсетях Селена.

В 2019-м Селена Гомес смогла побороть депрессию и вернуться к нормальной жизни. Однако лекарства, которые купируют симптомы волчанки, певица принимает на регулярной основе.

Осенью 2024 года певица призналась, что никогда не сможет иметь детей.

«Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу выносить собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это было то, о чем мне пришлось некоторое время переживать», — цитирует Гомес издание Vanity Fair.

Селена Гомес. Фото Global Look Press

10 лучших песен Селены Гомес по версии «Яндекс. Музыки»

We Don't Talk Anymore

People You Know

Come & Get It

Good For You

Ice Cream

Taki Taki

Fetish

Slow Down

The Heart Wants What It Wants

It Ain't Me

10 лучших фильмов и сериалов по версии IMDb

«Убийства в одном здании» (2021)

«Игра на понижение» (2015)

«Неуправляемый» (2014)

«Эмилия Перес» (2024)

«Основные принципы добра» (2016)

«Волшебники из Вэйверли Плэйс» (2007-2012)

«Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» (2005-2008)

«Дождливый день в Нью-Йорке» (2019)

«Волшебники на борту с Ханной Монтаной» (2009)

«Рамона и Бизус» (2010)

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