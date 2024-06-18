Что творится в голове у подростка: обзор на мультфильм «Головоломка 2»

В прокат вышло продолжение хита студии Pixar 2015 года. Судя по первым данным о сборах, «Головоломка 2» сможет переиграть многие крупные премьеры этого года. Ну а отзывы профильной прессы уже окрестили мультфильм Келси Мана возвращением старой и всеми любимой Pixar после череды более спорных проектов. Рассказали, какой получилась «Головоломка 2» и почему вам обязательно стоит ее посмотреть.

Сюжет «Головоломки 2»

В центре сюжета снова оказывается девочка по имени Райли и ее эмоции. После переезда героиня повзрослела и нашла новых друзей, с которыми невероятно сблизилась. Радость, Печаль, Гнев, Страх и Брезгливость, живущие в голове девочки, тоже не сидели сложа руки. За прошедшее время они сформировали у Райли самоощущение, ставшее основой личности их хозяйки. Кроме этого, Радость построила механизм, позволяющий избавляться от негативных эмоций, выбрасывая их куда-то на границу в глубинах сознания.

Фото Кадр из мультфильма «Головоломка 2»

Тем временем жизнь девочки также не стоит на месте. Тринадцатилетняя Райли готовится к переходу в среднюю школу. Кроме этого, она активно занимается хоккеем и получает приглашение в летний спортивный лагерь, где она надеется поразить тренера и других игроков и попасть в школьную команду.

Но самое важное — это наступление пубертата, в корне меняющее, казалось бы, устоявшиеся правила и комфортную среду внутреннего мира Райли. В одно утро на панели управления эмоций появляется огромная красная кнопка. Все старания пятерки персонажей из головы Райли не могут помешать переменам, и вслед за кнопкой в голове у девочки появляются новые герои-эмоции: Зависть, Стыд (или Смущение), Скука и главная звезда сиквела — Тревожность. Именно последняя берет на себя основное управление действиями девочки, без остановки прокручивая в мыслях хозяйки самые ужасные сценарии будущего и варианты их решения.

Фото Кадр из мультфильма «Головоломка 2»

Пока Райли разрывается между желанием сохранить отношения со старыми подругами и стремлением попасть в команду крутых старших девчонок, новые хозяева ее разума пытаются избавиться от старых героев. Они отправляют на свалку всю работу оригинальной пятерки и вместе с ней только-только оформившееся «Я» девочки. Новые герои дают «прорасти» в Райли убеждениям, основанным на зависти, конкуренции, лести и, конечно, тревожности. Именно она становится и формальным главным антагонистом «Головоломки 2», делая историю такой близкой для взрослой аудитории.

Каким получился мультфильм «Головоломка 2»

Первый мультфильм рассказывал историю одиннадцатилетней Райли, вместе с родителями переехавшей на новое место. Возраст важен, ведь тогда за все эмоциональные реакции и структуры личности девочки отвечали пять базовых эмоций — Радость, Гнев, Страх, Брезгливость и Печаль. Именно эта компания формировала внутренний мир Райли. Уникальный подход Pixar и невероятное обаяние героев сделали «Головоломку» хитом и принесли ей «Оскар».

А вот продолжение берет за основу такой благодатный материал, как пубертатный период. Наследуя первому мультфильму, сиквел не стесняется говорить на важные темы настолько без прикрас, насколько это позволяет формат. В ходе повествования Райли на фоне подростковых переживаний и тревоги столкнется даже с панической атакой. И то, как героиня справляется с ней, во многом может служить примером для тех, кто находится в подобном состоянии. Очень грамотная и чуткая демонстрация, помноженная на внимание к деталям, делает из «Головоломки 2» демоверсию посещения кабинета психолога.

Фото Кадр из мультфильма «Головоломка 2»

Да, можно сказать, что совет «направляйте тревогу в то русло, которое поддается контролю» и показанные на экране способы самопомощи — это достаточно банальные вещи, которые стали частью повседневности многих современных людей. Но проект Pixar абсолютно лишен назидательной интонации: «Головоломка 2» не хочет воспитать ни взрослого, ни юного зрителя. Мультфильм совсем не похож на службу психологической помощи, а скорее напоминает человека, который понимает и принимает недостатки и сложности своего близкого.

Учитывая успех и большую любовь зрителей к предшественнику, перед «Головоломкой 2» стояла непростая задача как минимум не ударить в грязь лицом. И кажется, что фильм Келси Мана идет одним из самых безопасных путей. Лента не перестраивает структуру и не вносит кардинальных изменений во внутреннее устройство мира, ограничиваясь лишь логичными трансформациями героини.

Фото Кадр из мультфильма «Головоломка 2»

Именно этот подход делает «Головоломку 2» такой удачной. Не пытаясь переделать все с нуля или взглянуть на мир по-новому, проект концентрируется на развитии старых идей. Каждое, казалось бы, незначительное событие превращается в запоминающееся зрелище. И все это сделано с долей хорошего юмора, но не того, что заставит зрителей смеяться во весь голос. Аудитория скорее будет понимающе хихикать и улыбаться весь сеанс, узнавая в персонажах себя — смущенных, залипающих в смартфон, саркастичных, тревожных. И даже иногда ностальгических.

Стоит ли смотреть «Головоломку 2»

Неизвестно, станет ли сиквел таким же успешным, как первая часть, завоюет ли культовый статус и станет ли лауреатом премий. Но уже сейчас понятно, что новый проект Pixar развеивает все сомнения даже самых лютых скептиков, решивших, что на студии можно ставить крест.

Фото Кадр из мультфильма «Головоломка 2»

Мультфильм явно сильно ориентирован на подростковую аудиторию, но, как и первая часть, задевает боли взрослого поколения и удивительно хорошо резонирует с эмоциональным состоянием множества людей. И даже если новые эмоции и идеи не найдут отклика в вашей душе, «Головоломка 2» — это качественный летний релиз.