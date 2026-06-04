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Властелины вселенной фильм 2026: дата выхода и трейлер
Фильмы и сериалы

4 июня, 17:10

1 мин.

Боевик «Властелины вселенной» выйдет 5 июня

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Властелины вселенной», реж. Трэвис Найт, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Amazon MGM Studios, Escape Artists, Mattel Studios
Фото Кадр из фильма «Властелины вселенной», реж. Трэвис Найт, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Amazon MGM Studios, Escape Artists, Mattel Studios

5 июня в зарубежный прокат выйдет картина Трэвиса Найта («Кубо. Легенда о самурае») «Властелины вселенной». В центре сюжета Адам (Николас Галицын), который всю жизнь провел на Земле, не подозревая о своем королевском происхождении. Ему предстоит совершить прыжок сквозь звезды на родную Этернию и бросить вызов Скелетору (Джаред Лето).

Кто снялся в фильме «Властелины вселенной»

В картине снялись Николас Галицин, Камила Мендес, Идрис Эльба, Джаред Лето, Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон, Джон Сюэ Чжан, Элисон Бри, Сэм С. Уилсон, Шарлотта Райли и Джеймс Пьюрфой.

Трейлер фильма «Властелины вселенной»

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