Боевик «Властелины вселенной» выйдет 5 июня

5 июня в зарубежный прокат выйдет картина Трэвиса Найта («Кубо. Легенда о самурае») «Властелины вселенной». В центре сюжета Адам (Николас Галицын), который всю жизнь провел на Земле, не подозревая о своем королевском происхождении. Ему предстоит совершить прыжок сквозь звезды на родную Этернию и бросить вызов Скелетору (Джаред Лето).

Кто снялся в фильме «Властелины вселенной»

В картине снялись Николас Галицин, Камила Мендес, Идрис Эльба, Джаред Лето, Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон, Джон Сюэ Чжан, Элисон Бри, Сэм С. Уилсон, Шарлотта Райли и Джеймс Пьюрфой.