Василий Артемьев: «Суперниндзя» — народная передача

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев ворвался в международное медиапространство по ходу Кубка мира-2019, где он давал интервью перед матчами и после них на идеальном английском языке. Импозантный спортсмен запомнился многим и стал гораздо чаще мелькать на телеэкранах, а с 2021 года стал одним из ведущих шоу «Русский ниндзя» на канале СТС.

С тех пор проект успел сменить название и формат, а также недавно обзавелся спин-оффом «Суперниндзя. Дети», но Артемьев неизменно входит в бригаду ведущих. Он рассказал «СЭ», почему любит работать на проекте, дружит ли с коллегами и участниками за пределами съемочной площадки и как чувствует себя в роли члена российского ниндзя-сообщества. А также раскрыл рецепт популярности шоу.

Лучшая возможность популяризировать спорт

— Для вас «Суперниндзя» уже больше, чем просто работа?

— С самого начала для меня это было особенным опытом, возможностью принять участие в создании одного из самых узнаваемых спортивных телешоу в мире. Мой путь в нем начался, когда канал СТС приобрел права тогда еще на франшизу «Русский ниндзя», творчески переосмыслил ее и перезапустил на российском ТВ. Рассматриваю это еще и как прекрасный шанс поработать вместе с известными ведущими из разных областей, ведь из-за высокой занятости коллег продюсеры не всегда могут приглашать одних и тех же людей.

Василий Артемьев, Равшана Куркова и Дмитрий Масленников. Фото Пресс-служба СТС.

— До этого видели подобные передачи?

— Могу сказать, что к моменту приглашения я уже был фанатом — еще когда жил в Англии (Артемьев с 2011 по 2013 годы играл за «Нортхэмптон Сэйнтс», — Прим. «СЭ»), смотрел «Американский ниндзя», позже появилась и британская версия шоу. Мне всегда импонировал этот формат — он очень зрелищный. Но отмечу, что СТС привнес в него очень много своего, аутентичного опыта.

— В чем это выражается, на ваш взгляд?

— Даже когда проект создавался еще по франшизе, стали делать особенный упор на подбор героев, их истории. Делать биографические ролики-визитки, которые вы видите перед стартом. Это делается неспроста, но даже я только со временем осознал, насколько важной частью шоу это является. Ведь нужно раскрыть героя, чтобы вызвать эмпатию у зрителей, заставить их сопереживать участникам. Так мы вместе понимаем, какую роль в жизни людей играет спорт, и какие обстоятельства им порой приходится преодолевать с помощью именно спортивного характера, выдержки, стержня.

— Что изменилось после появления «Суперниндзя»?

— Это уже наш собственный, оригинальный формат. Он отошел от франшизы, в нем появилась своя изюминка. Возьмите, например, хотя бы светящиеся кольца, которые участникам нужно собирать по ходу дистанции. Они стали фирменным символом «Суперниндзя». Мне кажется, такое шоу — лучшая возможность популяризировать занятия спортом, сделать его модным, интересным, увлекательным. Именно через знакомство с героями, раскрытие их характера, рассказ о жизненном пути. В России, к сожалению, не самая большая аудитория тех, кто следит за спортивными трансляциями, развлекательный контент потребляют куда лучше, у него больше охват и выше популярность. Но, рассказывая эти истории, мы сплетаем два формата воедино, и каждый имеет свой вес. Работая по франшизе, на самом деле, не нужно делать чего-то сверхъестественного — только заплати, и профессионалы тебе и трассу построят, и протестируют ее, и предоставят полный бренд-бук, расскажут, что и как нужно снимать. Теперь же у нас есть собственные эксперты, и проект продолжает расти и развиваться.

Дмитрий Масленников, Равшана Куркова, Василий Артемьев. Фото Пресс-служба СТС.

— То есть, оглушительный успех «Суперниндзя» стал для вас откровением?

— Совершенно не удивлен тем, что шоу стало популярным и не просто сохраняет рейтинги, а и увеличивает аудиторию. Повторюсь, это отличная возможность пропагандировать здоровый образ жизни и спорт. Шоу за несколько лет стало народным. Я встречаюсь с разными людьми и понимаю, что нас смотрят в самых разных уголках России. Возможно, в провинции даже лучше, чем в Москве или Петербурге.

Люблю смотреть «Суперниндзя» по телевизору

— Как вы сами попали на этот проект?

— Все началось еще в 2021-м. У меня тогда уже был опыт работы на ТВ, мы вместе с Федерацией регби России к тому моменту два с лишним года выпускали передачу про наш вид спорта на федеральном канале. Сделали больше 40 выпусков, много работали в прямом эфире — а это отличная школа для тех, кто хочет научиться профессии телеведущего (смеется). Нужно уметь работать в условиях, когда все быстро меняется, мгновенно адаптироваться самому. Для неподготовленного человека это максимально непростая обстановка. Но зато я в процессе съемок овладел мастерством работы в кадре — был и экспертом, и соведущим. И вот в какой-то момент меня пригласили на пробы на СТС, там искали ведущего на спортивное шоу. Я несколько раз приезжал в студию, прошел кастинг, мою кандидатуру утвердили, но съемки тогда так и не начались. Было решено, что предложенный формат слишком нишевый для большого канала. Но примерно через полгода мне снова позвонили и сказали, что руководство канала все-таки хочет запустить спортивное шоу. Вот это уже был «Русский ниндзя». Я повторно прошел пробы, и с тех пор наша история продолжается и развивается. Свидетельством этому может служить и выход «Суперниндзя. Дети».

— За несколько сезонов у вас было с полдесятка соведущих. С кем на площадке возникла особенная «химия»?

— С любым ведущим, как мне кажется, один сезон уходит на то, чтобы притереться друг к другу. Это недолгий период, ведь съемки целиком продолжаются полторы-две недели. Хотя и условия сами по себе непростые, приходится проводить на площадке порой по 12-14 часов. И за это время вы сближаетесь с людьми, они открываются. «Суперниндзя» — испытания не только для спортсменов, но и для всех участников съемок, и нет такого, что с коллегами ты просто поздоровался с утра и попрощался вечером. Поэтому выделю тех, с кем мы провели вместе уже по два сезона — Леру Астапову и Диму Масленникова. Там уже взаимопонимание порой на интуитивном уровне — один начал фразу, а второй заканчивает. Но не скажу, что с кем-то были сложности на съемках, мне прекрасно работалось и с Ромой Постоваловым, и с Равшаной Курковой, и с Идой Галич, и с Алишером Моргенштерном (признан в России иноагентом, — Прим. «СЭ»). Мне нравится, как мы с коллегами помогаем друг другу в процессе съемок, это тоже сближает. И помимо ведущих, у нас огромная команда, частью которой мне приятно быть.

Василий Артемьев и Дмитрий Масленников. Фото Пресс-служба СТС.

— Сколько из того, что мы видим на экране, прописано в сценарии, а сколько — импровизации?

— На самом деле, в сценарии прописано только то, что мы говорим в начале и в конце выпуска, а также во время представления атлетов. Буквально несколько вступительных фраз. Все остальное — чистая импровизация.

— Что самое трудное в процессе съемок?

— Наверное, не потерять голос раньше времени. Ведущие всегда на эмоциях, пропускают все выступления через себя. Мы как эмоциональный компас для зрителя, поэтому даем волю чувствам — посмотреть, прокомментировать, покричать. Поэтому, по себе знаю, в каждом сезоне голос постепенно теряется. И это настоящее испытание для новых ведущих — иногда уже на второй день с этим начинаются сложности. Это особенность нашего насыщенного формата съемок, нужно сохранять заданный уровень эмоциональной интенсивности. Нельзя позволять себе сбавлять обороты, в каких-то моментах отдыхать, ведь от ведущего зависит то, что впоследствии увидят на экране зрители. Но эта же часть работы, пожалуй, и самая приятная, потому что ты полностью погружаешься в атмосферу происходящего. Спорт — то, что я люблю, и чем занимаюсь всю жизнь.

— Ваша любимая история с площадки?

— Мне очень понравилось, когда мы во втором сезоне «Суперниндзя» вместе с Ромой и Лерой отправились сами проходить полосу. Такое у нас было впервые — мы решились сами попробовать свои силы на этих очень сложных препятствиях. Результат потом попал в один из спецвыпусков. В итоге мы просто купались в бассейне и смотрели, как другие падают с «Русских горок» (смеется). Это был очень приятный момент, а все получилось благодаря легкости и непосредственности Ромы Постовалова, который просто сказал: погнали! Мы сели, накидали идей, прикинули, как это можно показать на экране. У меня на съемках была дочь и родные, они привезли нам надувные круги, на них мы и плескались в воде. Хотя по ходу съемок было немало и других приколов, иногда мы просто не могли перестать смеяться, вытирая слезы.

Василий Артемьев. Фото Пресс-служба СТС.

— Кстати, а вы смотрите «Суперниндзя» по телевизору, когда он начинает выходить в эфир?

— Да, на самом деле, люблю смотреть шоу. Это первый раз, когда я сам могу увидеть результат нашей работы, посмотреть, как раскрываются персонажи, узнать их историю не из сухого текста в сценарии. Видеть, как они сами рассказывают свои истории, стать свидетелем их переживаний — это трогает порой до глубины души.

Рад быть частью ниндзя-сообщества

— А как устроены ваши отношения с участниками шоу?

— Когда видишь человека впервые, стараешься быстро познакомиться с его биографией, что-то узнать, ведь на момент съемок те самые ролики-визитки еще не готовы, и нет возможности подробно раскрыть для себя героя. У нас есть только короткие выдержки из их истории. Но с кем-то удается поговорить на съемках, кто-то сразу выделяется среди остальных. А вот когда люди приходят во второй-третий раз, действительно, уже со многими начинаешь общаться ближе. С некоторыми ребятами мы поддерживаем отношения и после съемок, я приглашаю их на другие свои проекты, мы пересекаемся на соревнованиях, например, по скалолазанию. Словом, у нас постепенно складывается ниндзя-сообщество, оно очень доброе, с хорошей атмосферой, и я счастлив быть его частью.

— Есть атлеты, которые произвели на вас вау-эффект?

— Таких немало, боюсь кого-то не вспомнить и обидеть. Но однозначно это Аня Иванова — она настоящая звезда нашего шоу. Мама троих детей с не самой простой жизненной историей, она приходила и на «Русский ниндзя», и на «Суперниндзя», и прекрасно себя проявила. Из девушек еще выделю Анастасию Ларину, которая творит на полосе настоящую спортивную магию, обходя многих мужчин. Очень яркий и самобытный участник Алексей Савкин, который сейчас выступил уже в роли наставника на «Суперниндзя. Дети», и как человек очень приятный. Настоящий селф-мейд мен Паша Иванов, который сейчас входит в труппу акробатов и очень много выступает, гастролирует. Очень крутой парень Влас Гаврилов, дошедший до суперфинала второго сезона, и при этом очень скромный. А есть и очень известные спортсмены — такие, как действующий победитель «Суперниндзя» Вадим Тимонов, один из лучших скалолазов России. Первый победитель шоу Юра Прокудин мало того, что настоящий самородок, так еще и очень много тренируется с раннего детства. Но у него вся семья такая, на «Суперниндзя. Дети» мы увидели и его младшего брата Олега, который уже громко о себе заявил. Наш знаменитый лыжник Никита Крюков, олимпийский чемпион, который уже после завершения карьеры увлекся гонками с препятствиями, дошел до национальной сборной, а теперь еще и тренирует ее. И у нас на проекте он очень ярко выступил — чтобы оказаться в суперфинале, Никите немного не хватило везения. Ну и не забудем ярких иностранцев из второго сезона — тут и Орен Митц из Израиля, и титулованный ниндзя-атлет Джеки Вонг Ка Он из Гонконга, который выступал еще на японском шоу «Сасукэ», с которого все начиналось.

Юрий Прокудин с братом Олегом. Фото Пресс-служба СТС.

— Давайте скажем несколько слов и о тех, кто по большей части остается за кадром — проектировщики и тестировщики трассы во главе со Станиславом Кокориным, тоже известным скалолазом. Они каждый раз проделывают титаническую работу, чтобы испытания становились все сложнее, не так ли?

— То, что трасса становится сложнее с каждым разом — естественный процесс эволюции. Ведь в тех же США и других странах подобные шоу существуют уже больше десятка лет, и прошли за это время огромный путь. В этом смысле нам есть, куда стремиться. Но надо помнить и то, что российское ниндзя-сообщество еще довольно молодое, рассчитывать возможности спортсменов. Чтобы сохранять элемент соперничества, и постепенно усложнять испытания. Это действительно очень кропотливая и деликатная работа. И Максим Куклин, и Стас Кокорин, и примкнувший к ним Юра Прокудин, и другие разработчики тоже учатся от сезона к сезону, чтобы создавать полосы препятствий. Которые, с одной стороны, должны быть испытанием даже для опытных спортсменов, а с другой, давать шанс даже тем, у кого нет опыта выступлений именно в ниндзя-спорте. Поэтому нашим проектировщикам низкий поклон за их работу. Их уровень профессионализма постоянно растет, и это круто.

Трасса «Суперниндзя.Дети». Фото Пресс-служба СТС.

— Новым этапом развития стал спин-офф «Суперниндзя. Дети». Для вас чем он отличается от взрослого шоу? Выступивший в роли наставника Дмитрий Караванов считает, что у детей все гораздо эмоциональнее.

— Соглашусь с Димой, за детей переживаешь еще больше, чем за взрослых участников — равнодушным не может остаться никто. Элемент эмпатии, о котором мы уже говорили, присутствует в куда большем масштабе. Если говорить о технических особенностях, то мы впервые снимали не на открытом воздухе, а в помещении. И впервые основная часть съемок проходила в дневные часы, а не ночью. Ну и специально для детей поменяли формат — нужно было сделать так, чтобы они как можно больше соревновались друг с другом. Конкуренция помогает им лишний раз не задумываться, не «зависать» перед препятствиями. Меньше бояться и больше думать о том, что надо обойти соперника. А для остальных это повышение зрелищности. Мне кажется, эта задумка сработала. Ведь до выхода на экран ни мы, ни продюсеры до конца не могли предугадать, как именно изменится шоу с заменой взрослых атлетов на детей. Важно было, чтобы не ушла именно спортивная составляющая «Суперниндзя». И нам, по ощущениям, удалось соблюсти этот баланс.

— Способно ли «Суперниндзя. Дети» растить претендентов для взрослого проекта?

— Безусловно. Среди тех, кто сейчас выступает в старшей категории, не сомневаюсь, есть те, кто придет на кастинг уже следующего сезона «Суперниндзя». Тем более, что возрастной ценз взрослого шоу понизили до 15 лет. И понятно, для чего это сделано — есть подростки, физически готовые ничуть не хуже более старших спортсменов, которые уже могут составить конкуренцию. Так зачем заставлять их ждать еще два-три года, чтобы принять участие в самом масштабном шоу, посвященном ниндзя-спорту? И теперь мы имеем стройную систему — с 9 до 14 лет можно выступать в «Суперниндзя. Дети», а затем плавно перейти во взрослый проект.