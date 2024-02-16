На Hulu вышел 2 сезон сериала «Жизнь и Бет»

Сегодня, 16 февраля на платформе Hulu состоялась премьера второго сезона сериала «Жизнь и Бет».

По сюжету главная героиня переосмысляет свое прошлое и настоящее. С одной стороны, у нее отличная работа и крепкие отношения, но, с другой стороны, оглядываясь назад, Бет понимает, что в детстве мечтала не об этом. Разобраться во внутренних противоречиях героине помогает фермер и шеф-повар Джон.

В сериале «Жизнь и Бет» снялись Эми Шумер, Майкл Рапапорт, Яманеика Сондерс, Виолет Янг, Майкл Сера, Лаура Бенанти, Кевин Кэйн, Сюзанна Флуд, Лавар Уокер и Шаш Голдберг.

Всего во втором сезоне «Жизнь и Бет» 10 эпизодов. Все они уже доступны к просмотру на платформе Hulu.