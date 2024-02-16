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Жизнь и Бет 2 сезон: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

16 февраля, 17:55

1 мин.

На Hulu вышел 2 сезон сериала «Жизнь и Бет»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Жизнь и Бет»
Фото Кадр из сериала «Жизнь и Бет»
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Сегодня, 16 февраля на платформе Hulu состоялась премьера второго сезона сериала «Жизнь и Бет».

По сюжету главная героиня переосмысляет свое прошлое и настоящее. С одной стороны, у нее отличная работа и крепкие отношения, но, с другой стороны, оглядываясь назад, Бет понимает, что в детстве мечтала не об этом. Разобраться во внутренних противоречиях героине помогает фермер и шеф-повар Джон.

В сериале «Жизнь и Бет» снялись Эми Шумер, Майкл Рапапорт, Яманеика Сондерс, Виолет Янг, Майкл Сера, Лаура Бенанти, Кевин Кэйн, Сюзанна Флуд, Лавар Уокер и Шаш Голдберг.

Всего во втором сезоне «Жизнь и Бет» 10 эпизодов. Все они уже доступны к просмотру на платформе Hulu.

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