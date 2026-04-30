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Наталья Миронова смерть: что известно
Фильмы и сериалы

30 апреля, 16:35

1 мин.

Умерла заслуженная артистка России Наталья Миронова

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Наталья Миронова
Фото Официальный сайт Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталья Миронова. Об этом сообщили в пресс-службе Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина. Актриса ушла из жизни 29 апреля.

«Сегодня перестало биться сердце нашего театра. От нас навсегда ушла Наташа... Наталья Миронова. Мы не понимаем, как это возможно. Мы не верим. Наша самая теплая, самая нежная, самая любящая и самая искренняя. Человек, который умел так светить изнутри, что рядом с ним становилось теплее всем — и партнерам по сцене, и зрителям в зале, и тем, кто собирался дома за ее гостеприимным столом», — говорится в некрологе.

Причиной смерти Натальи Мироновой стал оторвавшийся тромб, сообщили РИА Новости.

Церемония прощания с актрисой пройдет в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина 3 мая.

Наталья Миронова известна работой над такими проектами, как «Реальные пацаны», «Дальнобойщики» и «Лифт уходит по расписанию».

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