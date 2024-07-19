На Wink вышел фильм о создании сериала «Слово пацана»

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На платформе Wink состоялась премьера документальной картины «Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте» о съемках самого популярного российского сериала прошлого года.

Создатели и актерский состав проекта рассказали о его знаковых сценах и попытались объяснить причины феноменального успеха сериала.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — криминальная драма Жоры Крыжовникова о казанских группировках 80-х, живущих по уличным правилам.