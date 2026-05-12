На Disney+ вышел спецвыпуск «Каратель: Последнее убийство»

Сегодня, 12 мая, на платформе Disney+ вышел спецвыпуск «Каратель: Последнее убийство». По сюжету, пытаясь оставить путь линчевателя в прошлом, Фрэнк Касл оказывается втянут в войну с набирающей мощь криминальной империей.

Кто снялся в спецвыпуске «Каратель: Последнее убийство»

В спешле снялись Джон Бернтал, Челси Оркатт, Ямал Ллойд, Том Джонсон, Доминик Манчино, Эвелин Ваккаро и Камила Каникоба Хаймес.