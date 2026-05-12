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Каратель Последнее убийство спецвыпуск 2026: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

12 мая, 20:00

1 мин.

На Disney+ вышел спецвыпуск «Каратель: Последнее убийство»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из спецвыпуска «Каратель: Последнее убийство», реж. Рейнальдо Маркус Грин, Marvel Studios, Marvel Television
Фото Кадр из спецвыпуска «Каратель: Последнее убийство», реж. Рейнальдо Маркус Грин, Marvel Studios, Marvel Television

Сегодня, 12 мая, на платформе Disney+ вышел спецвыпуск «Каратель: Последнее убийство». По сюжету, пытаясь оставить путь линчевателя в прошлом, Фрэнк Касл оказывается втянут в войну с набирающей мощь криминальной империей.

Кто снялся в спецвыпуске «Каратель: Последнее убийство»

В спешле снялись Джон Бернтал, Челси Оркатт, Ямал Ллойд, Том Джонсон, Доминик Манчино, Эвелин Ваккаро и Камила Каникоба Хаймес.

Трейлер спецвыпуска «Каратель: Последнее убийство»

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