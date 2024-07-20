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Конклав 2024: дата выхода в России и трейлер — о чем фильм, актеры
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Сегодня, 14:00

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«Конклав» с Рэйфом Файнсом выйдет в российский прокат 21 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Конклав»
Фото Кадр из фильма «Конклав»
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21 ноября в российский прокат выйдет картина Эдварда Бергера «Конклав», главную роль в которой сыграл Рэйф Файнс. Проект рассказывает о политических интригах в Ватикане.

В фильме снялись Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Брайан Ф. О'Бирн, Лусиан Мсамати, Яцек Коман, Серджо Кастеллитто, Мераб Нинидзе и Джозеф Майделл.

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