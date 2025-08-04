Стало известно, будет ли 4-й сезон сериала «И просто так»

Продолжение «Секса в большом городе», сериал «И просто так» завершится после третьего сезона, сообщил в соцсетях шоураннер, сценарист и режиссер проекта Майкл Патрик Кинг.

«Когда я писал последнюю серию третьего сезона «И просто так...», мне стало ясно, что это может быть прекрасным моментом для завершения», — рассказал создатель культовой истории.

В последнем сезоне Кэрри (Сара Джессика Паркер) пишет новый роман и пытается поддерживать отношения с Эйданом (Джон Корбетт) на расстоянии.

Финальные эпизоды «И просто так» выйдут 7 и 14 августа.