Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
И просто так сериал: что известно о продолжении — будет ли 4 сезон
Фильмы и сериалы

4 августа, 16:45

1 мин.

Стало известно, будет ли 4-й сезон сериала «И просто так»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «И просто так», реж. Майкл Патрик Кинг, Синтия Никсон, Джиллиан Робеспьер и др., Max
Фото Кадр из сериала «И просто так», реж. Майкл Патрик Кинг, Синтия Никсон, Джиллиан Робеспьер и др., Max

Продолжение «Секса в большом городе», сериал «И просто так» завершится после третьего сезона, сообщил в соцсетях шоураннер, сценарист и режиссер проекта Майкл Патрик Кинг.

«Когда я писал последнюю серию третьего сезона «И просто так...», мне стало ясно, что это может быть прекрасным моментом для завершения», — рассказал создатель культовой истории.

В последнем сезоне Кэрри (Сара Джессика Паркер) пишет новый роман и пытается поддерживать отношения с Эйданом (Джон Корбетт) на расстоянии.

Финальные эпизоды «И просто так» выйдут 7 и 14 августа.

И&nbsp;просто так сериал 3 сезон: обзор и&nbsp;рецензия, критика&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть.Безоблачная жизнь манхэттенской элиты: как стартовал 3-й сезон сериала «И просто так»

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Читайте далее
Мультсериал «Короче говоря» от создателей «Коня БоДжека» выйдет 22 августа
Следующий материал
Мультсериал «Короче говоря» от создателей «Коня БоДжека» выйдет 22 августа

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
17:05
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Дьявол носит Prada 2»
16:35
Вышел первый трейлер мультфильма «Братья Супер Марио в кино 2»
16:20
Даже лучше корейских: 10 китайских дорам, которые вас покорят
11:06
Актера Владимира Стеклова экстренно госпитализировали
12 ноя 22:15
Стартовали съемки 2-го сезона сериала «Дюна: Пророчество»