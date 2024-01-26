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Издание Deadline сообщает, что съемки фильма «Достать ножи 3» начнутся в этом году. По сюжету продолжения триллера, частный детектив Бенуа Бланк (Дэниэл Крэйг) возьмется за расследование очередного убийства.

Режиссером и сценаристом картины «Достать ножи 3» выступит Райан Джонсон, как и в предыдущих частях.

Первая часть фильма «Достать ножи» вышла в 2019 году, а следующая картина «Достать ножи: Стеклянная луковица» была представлена аудитории в 2022 году.

Точная дата релиза фильма «Достать ножи 3» пока неизвестна.