Съемки фильма «Достать ножи 3» начнутся в этом году
Стало известно о старте съемок третьего фильма «Достать ножи»
Издание Deadline сообщает, что съемки фильма «Достать ножи 3» начнутся в этом году. По сюжету продолжения триллера, частный детектив Бенуа Бланк (Дэниэл Крэйг) возьмется за расследование очередного убийства.
Режиссером и сценаристом картины «Достать ножи 3» выступит Райан Джонсон, как и в предыдущих частях.
Первая часть фильма «Достать ножи» вышла в 2019 году, а следующая картина «Достать ножи: Стеклянная луковица» была представлена аудитории в 2022 году.
Точная дата релиза фильма «Достать ножи 3» пока неизвестна.
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25 янв 17:30
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