На Prime Video выйдет сериал «Мистер и миссис Смит»
Премьера сериала «Мистер и миссис Смит» состоится 2 февраля
2 февраля на платформе Amazon Prime Video пройдет премьера всех эпизодов первого сезона сериала «Мистер и миссис Смит».
Создателями современной версии одноименного боевика 2005 года с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом выступили Франческа Слоан и Дональд Гловер.
В отличие от фильма, в сериале пара шпионов лишь притворяются семьей ради выполнения задания, и только потом их отношения выходят на новый уровень.
Главные роли в проекте исполнили Майя Эрскин, Дональд Гловер, Пол Дано, Джон Туртурро, Михаэла Коэл, Сара Полсон и Александр Скарсгард.
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