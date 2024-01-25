На Prime Video выйдет сериал «Мистер и миссис Смит»

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2 февраля на платформе Amazon Prime Video пройдет премьера всех эпизодов первого сезона сериала «Мистер и миссис Смит».

Создателями современной версии одноименного боевика 2005 года с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом выступили Франческа Слоан и Дональд Гловер.

В отличие от фильма, в сериале пара шпионов лишь притворяются семьей ради выполнения задания, и только потом их отношения выходят на новый уровень.

Главные роли в проекте исполнили Майя Эрскин, Дональд Гловер, Пол Дано, Джон Туртурро, Михаэла Коэл, Сара Полсон и Александр Скарсгард.