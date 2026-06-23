Где смотреть сериал «Крайние меры»

На онлайн-платформах «Иви» и Wink вышли все эпизоды сериала «Крайние меры». В центре сюжета проекта майор полиции Егор Звягин, сталкивающийся с непредсказуемым вызовом в карьере — необходимостью делить быт и работу с упрямым корги по кличке Трюфель.

Кто снялся в сериале «Крайние меры»

В сериале «Крайние меры» снялись Алексей Макаров, Олег Алмазов, Коржи, Александр Нестеров, Артем Сучков, Владимир Маслаков, Елизавета Александрова, Ирина Ракшина, Андрей Полищук и Мария Лопатина.

Где смотреть сериал «Крайние меры»

Проект доступен для просмотра на «Иви», Wink и Premier.

Ранее мы писали, когда выйдет пятый эпизод сериала «После Фишера. Инквизитор».