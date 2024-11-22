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Дети перемен сериал 2024: где смотреть все серии онлайн
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:45

1 мин.

Где смотреть сериал «Дети перемен»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START
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21 ноября состоялась премьера криминального сериала Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен». Действие проекта разворачивается в 90-е годы. В центре сюжета «Детей перемен» — семья водителя троллейбуса Флоры, которая пытается найти свое место в быстро меняющемся мире.

Дети перемен, 2024, сериал про 90-е. «Дети перемен»: что известно о многосерийной криминальной драме

Трейлер сериала «Дети перемен»

Где смотреть все эпизоды сериала «Дети перемен»

Первые два эпизода сериала «Дети перемен» уже доступны на Wink и START. Остальные серии проекта также выйдут на этих платформах.

Ранее мы рассказывали, что известно о втором сезоне сериала «Молодежка. Новая смена».

Дети Перемен сериал 2024: дата выхода серий и&nbsp;расписание&nbsp;&mdash; трейлер. Стартовал сериал «Дети Перемен»: расписание релиза эпизодов

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