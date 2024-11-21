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Молодежка Новая смена 2 сезон: что известно и когда выйдет — Влад Канопка
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

4 мин.

«Молодежка. Новая смена»: что известно о 2-м сезоне сериала

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Фото Кадр со съемок сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
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На СТС подошел к концу сериал «Молодежка. Новая смена». Рассказываем обо всем, что известно о втором сезоне проекта с Владом Канопкой.

Сюжет сериала «Молодежка. Новая смена»

«Молодежка» — многосерийная спортивная драма, которая рассказывала о молодежной хоккейной команде «Медведи». В проект вошло шесть сезонов, которые выходили в период с октября 2013 по февраль 2019 года. В центре сюжета продолжения — проекта «Молодежка. Новая смена» — хоккейная команда «Акулы Политеха», которая не может похвастаться спортивными достижениями до такой степени, что находится на грани расформирования.

Видя в «Акулах» потенциал, Вадим Юрьевич Казанцев (Владимир Зайцев) приглашает бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка (Влад Канопка) тренировать команду.

«Акулы Политеха» получают надежду со временем выйти в плей-офф, а Андрей Кисляк — возможность изменить свою жизнь.

Кадр со съемок сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Фото Кадр со съемок сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС

Влад Канопка рассказывал, что подход к работе его персонажа в новых сериях в чем-то схож с тактикой тренера «Медведей».

«Наши авторы даже вписали некоторые макеевские реплики в речь Кисляка. В каком-то смысле это дань прошлому и уважение к герою Дениса Никифорова», — отметил актер.

«Казанцев стал любимым персонажем, я вложил в него всю душу и фантазию. В какой-то момент понял, что он меня изменил. Не знаю, в лучшую сторону или худшую, но этот его таран... В общем, научился бескомпромиссности. От прямолинейности я всегда страдал, но благодаря Казанцеву понял, что прав был тысячу раз в этом своем проявлении», — считает Владимир Зайцев.

Кадр со съемок сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Фото Кадр со съемок сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС

Создатели сериала «Молодежка. Новая смена»

Срежиссировали «Новую смену» Андрей Головков, работавший над сериалами «Молодежка», «Молодежка. Взрослая жизнь» и «Молодежка. Лед и пламя», и Андрей Силкин, известный по проектам «Плакса», «Эффект домино» и «Тетя Марта».

«Мы сохраняем стилистику и настроение сериала, которые так полюбились зрителям. Но если раньше герои занимались профессиональным спортом, то теперь объединены учебным заведением, честь которого хотят отстоять. Поэтому будет больше интересных линий и историй в университете, общежитии, в кругу друзей и родителей. Такой взрывной молодежный коктейль», — поделился Андрей Головков.

Кадр со съемок сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Фото Кадр со съемок сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС

За сценарий «Молодежки» отвечают Леонид Купридо, Александр Булынко и Сергей Олехник.

Продюсерами сериала «Молодежка. Новая смена» выступили Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов и Заур Елоев.

Кадр со съемок сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Фото Кадр со съемок сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС

Актеры и персонажи сериала «Молодежка. Новая смена»

  • Влад Канопка — Андрей Кисляк

  • Владимир Зайцев — Вадим Казанцев

  • Иван Жвакин — Александр Костров

  • Иван Мулин — Антон Антипов

  • Игорь Огурцов — Семен Бакин

  • Николай Добрынин — Николай Семенович

  • Егор Кирячок — Кирилл Егоров

  • Никита Паршин — Владислав Самсонов

  • Вячеслав Паршин — Ярослав Самсонов

  • Андрей Нестеренко — Игорь Крепчук

  • Даня Киселев — Олег Валенцов

  • Максим Пушненков — Захар Дергачев

  • Артур Каспранов — Ринат Файзулин

  • Илья Лейбин — Дмитрий Федорцов

  • Ангелина Поплавская — Екатерина Азарова

  • Диана Милютина — Елизавета Москвина

  • Алена Бабенко — Ольга Москвина

  • Екатерина Честина — Дарья Калудина

  • Вероника Мохирева — Алиса Шумакова

Кадр со съемок сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Фото Кадр со съемок сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС

Что известно о 2-м сезоне сериала «Молодежка. Новая смена»

На данный момент не было официального объявления о продлении сериала «Молодежка. Новая смена» на второй сезон. Однако, учитывая высокие рейтиги проекта, можно предположить, что второй сезон «Новой смены» в скором времени анонсируют.

Скрин с сайта СТС
Фото Скрин с сайта СТС

Осторожно: дальше есть спойлеры первого сезона.

В 16-м, финальным эпизоде «Новой смены» Егоров-старший прекращает финансировать команду. Из-за этого «Акулы Политеха» рискуют не попасть на игру плей-офф. Вероятнее всего, второй сезон начнется с того, что команда попробует решить возникшую проблему.

Также в возможном продолжении сериала команда под руководством Андрея Кисляка столкнется с новыми спортивными вызовами, которые неизбежны, когда на кону стоят большие победы.

Трейлер сериала «Молодежка. Новая смена»

Влад Канопка: биография актера, личная жизнь&nbsp;&mdash; сериал Молодежка Новая смена. Биография Влада Канопка: история звезды сериала «Молодежка»
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