Сериал «Извне» продлили на 4-й сезон
Научно-фантастический хоррор «Извне» продлен на четвертый сезон. Об этом стало известно за несколько дней до финала третьего сезона, выход которого запланирован на 24 ноября.
Сюжет сериала «Извне» сосредоточен на затерянном в лесу американском городке, из которого невозможно выбраться.
В продолжение проекта войдет десять эпизодов. Производство четвертого сезона «Извне» начнется в следующем году, а его премьера запланирована на 2026 год.
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