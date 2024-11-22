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Извне продлили на 4 сезон: что известно — когда выйдет
Фильмы и сериалы

22 ноября, 23:30

0 мин.

Сериал «Извне» продлили на 4-й сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из 3-го сезона сериала «Извне», реж. Джек Бендер / MGM+
Фото Кадр из 3-го сезона сериала «Извне», реж. Джек Бендер / MGM+
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Научно-фантастический хоррор «Извне» продлен на четвертый сезон. Об этом стало известно за несколько дней до финала третьего сезона, выход которого запланирован на 24 ноября.

Сюжет сериала «Извне» сосредоточен на затерянном в лесу американском городке, из которого невозможно выбраться.

В продолжение проекта войдет десять эпизодов. Производство четвертого сезона «Извне» начнется в следующем году, а его премьера запланирована на 2026 год.

Сериал &laquo;Извне&raquo;, третий сезон: обзор старта и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. Еще больше жути и монстров: как стартовал третий сезон сериала «Извне»

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