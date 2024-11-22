Сериал «Извне» продлили на 4-й сезон

Научно-фантастический хоррор «Извне» продлен на четвертый сезон. Об этом стало известно за несколько дней до финала третьего сезона, выход которого запланирован на 24 ноября.

Сюжет сериала «Извне» сосредоточен на затерянном в лесу американском городке, из которого невозможно выбраться.

В продолжение проекта войдет десять эпизодов. Производство четвертого сезона «Извне» начнется в следующем году, а его премьера запланирована на 2026 год.