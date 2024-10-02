«Белый список»: раскрыты имена звезд, которые посещали вечеринки Пи Дидди

Объясняем, кто из зарубежных звезд замешан в скандале, который сотрясает Голливуд всю последнюю неделю.

Что такое «белые вечеринки»

Рэпер Шон Комбс (это настоящее имя Пи Дидди) был арестован в Нью-Йорке на прошлой неделе по обвинению в секс-торговле и рэкете. Арест Комбса последовал за чередой судебных исков, в которых его обвиняли в сексуальных домогательствах.

Комбс прославился в 2000-х годах своими «белыми вечеринками» — роскошными празднествами, на которых гости должны были быть одеты в белую одежду. За это рэпера даже прозвали современным Джеем Гэтсби. Ежегодные вечеринки привлекали десятки звезд.

В обвинительном заключении Комбса не говорится о том, что на его белых вечеринках происходило что-то незаконное. Однако интернет-пользователи подозревают, что рэпер приглашал на мероприятия только своих близких друзей, которые знали о преступлениях и закрывали на них глаза.

Кто из звезд посещал вечеринки Пи Дидди

Как и в случае с миллиардером Джеффри Эпштейном, обвиненным в организации проституции и торговли детьми, имена знаменитостей, связанных с Пи Дидди, мгновенно распространились в социальных сетях. В вирусном «белом списке» есть Леонардо Ди Каприо, Джей-Зи, Бейонсе, Эштон Катчер, Пэрис Хилтон, Говард Стерн, Рассел Брэнд, Мэрайя Кэри, Дженнифер Лопес, Рассел Симмонс, Ашер, Меган Фокс, Ким Кардашьян, Сара Джессика Паркер. Стоить упомянуть, что официально к расследованию никто из звезд не привлечен, но многих из них с Дидди связывают особые отношения. Рассказываем о самых интересных кейсах.

Джастин Бибер

Особое место в этом громком деле занимает имя Джастина Бибера, который познакомился с Дидди еще ребенком — в 15 лет. На YouTube-канале Бибера в 2009 году вышло видео «48 часов с Дидди». В нем рэпер сказал: «Где мы проводим время и что делаем, мы не расскажем, но это определенно мечта 15-летнего подростка». Бибер неоднократно заявлял, что чувствует себя травмированным из-за «звездного» детства, но никогда не уточнял причину этого.

Джастин Бибер и Пи Дидди. Фото Planet Photos, Global Look Press

Сейчас, после разразившегося скандала с участием Дидди, пользователи откопали на просторах интернета видео 2020 года, где Бибер со слезами на глазах рассказывал, что он чувствует себя «защитником» начинавшей тогда карьеру Билли Айлиш и хочет уберечь ее от того, что пережил сам. В частности певец упоминал о том, что в Голливуде процветает педофилия. Бибер, как и многие другие звезды, никак не отреагировал на арест Комбса.

Ашер

Ашер познакомился с Дидди в 1994 году, когда ему было всего 15 лет. В 2004 году музыкант сказал в интервью Rolling Stone, что Комбс его «познакомил с совершенно другими вещами — в частности, с сексом». Тогда, в свои 15, подросток (по просьбе продюсера) жил в нью-йоркском доме Дидди. Но на протяжении многих лет Ашер хранил молчание об этом опыте и не рассказывал о своей дружбе с Комбсом. На прошлой неделе все посты исполнителя в соцсети X исчезли, из-за чего появились слухи о его связи с обвинениями, предъявленными Дидди. Сам Ашер объяснил это тем, что его аккаунт взломали и никак не прокомментировал арест Комбса и обвинения в сексуальном насилии.

Ашер и Пи Дидди. Фото Frank Micelotta, Getty Images

Бейонсе и Джей-Зи

Что касается Бейонсе и Джей-Зи, то тут интернет-пользователи уже построили целую теорию заговора. Певицу и ее мужа, которых с Дидди связывает многолетняя дружба, обвиняют в том, что они подстроили смерти певиц Алии и Left Eye и даже замешаны в гибели Майкла Джексона. Главным мотивом считают предполагаемую зависть Бейонсе и страх не выдержать конкуренции с другими поп-исполнителями. В пользу этой теории говорит то, что многие звезды, получая престижные награды, выглядят испуганными и в своих речах расхваливают творчество Бейонсе. Например, когда Адель в 2017 году выиграла с песней Hello, она сказала: «Я не могу принять эту награду. [...] Творец моей жизни — это Бейонсе. Ее альбом был таким монументальным, таким продуманным, таким красивым и душевным... и все мы, музыканты, здесь собравшиеся, мы обожаем тебя». Сейчас люди пересматривают видео с вручения наград и утверждают, что в глазах у певицы был страх.

Дидди, Бейонсе и Джей-Зи. Фото Evan Agostini, Getty Images

Дженнифер Лопес

Среди многочисленных подружек Дидди была и легендарная Джей Ло. Лопес и Дидди встречались с 1999 по 2001 год. Происходящее сейчас — не первая криминальная история, их связывающая. В 1999 году во время посещения ночного клуба в Нью-Йорке между возлюбленными произошла ссора, в результате которого были ранены три человека. В 2003 году Лопес подтвердила, что рэпер был неверен ей во время их отношений. Недавно в социальных сетях появились фотографии Лопес на вечеринках Дидди. В документальном фильме The Greatest Love Story Never Told («Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали»), снятом Лопес в 2024 году, она сказала, что в предыдущих отношениях она подвергалась насилию и некоторым другим неприятным вещам. Но певица не назвала имя Дидди. Интересно, что многие другие девушки рэпера публично обвиняли его в рукоприкладстве, тогда как Лопес никак не прокомментировала его арест. Многие считают, что Дидди владеет некой информацией, которая может разрушить карьеру певицы.

Дидди и Дженнифер Лопес. Фото Christopher Polk, Getty Images

Леонардо Ди Каприо

Многие не удивились тому, что в списках фигурирует имя Леонардо Ди Каприо, учитывая, что актер известен своим интересом к девушкам младше 25 лет. Дидди в интервью Vogue говорил, что Леонардо является «человеком номер один» в списке приглашенных. Ди Каприо был сфотографирован на нескольких вечеринках Комбса.